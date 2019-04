Il Re Leone: il nuovo trailer mostra la morte di Mufasa e i simpatici Timon e Pumbaa

Il Re Leone, in arrivo nei cinema italiani il 21 agosto, ha un nuovo trailer che regala molte sequenze inedite del film Disney.

Il Re Leone, nella nuova versione diretta dal regista Jon Favreau, ha un nuovo trailer inedito ricco di sequenze che ricreano alcuni dei momenti chiave dell'adattamento del classico d'animazione che verrà distribuito nelle sale italiane dal 21 agosto.

Il film Disney si preannuncia come incredibilmente realistico nella rappresentazione della vita della savana e dell'aspetto dei personaggi al centro della trama, con spettacolari paesaggi e animali dall'aspetto quasi live-action.

Il trailer inedito de Il Re Leone mostra tantissime sequenze inedite del film, introducendo anche Scar, le iene, Timon e Pumbaa e Rafiki.

Il video regala un assaggio del discorso compiuto da Mufasa al figlio spiegandogli le responsabilità di un re, della drammatica sequenza della morte del padre del protagonista, la scelta di vivere in esilio e il ritorno per rivendicare il proprio ruolo di sovrano.

I fan saranno particolarmente felici nel vedere in azione il suricato e facocero, impegnati anche a cantare!

Ecco il video:

Il Re Leone è uno dei film più attesi del 2019 e avrà nel suo cast la diva del pop Beyoncé Knowles nella parte di Nala; Donald Glover e JD McCrary interpretano Simba, rispettivamente, in versione adulta e quando è un cucciolo, James Earl Jones riprende il ruolo di Mufasa, Chiwetel Ejiofor sarà Scar, Seth Rogen interpreterà Pumbaa, Billy Eichner veste i panni di Timon e John Oliver quelli di Zazu. Alfre Woodard sarà Sabari, la madre di Simba.

Tim Rice ed Elton John, compositori delle canzoni originali del lungometraggio animato, si sono inoltre occupati della creazione di alcuni brani inediti per la nuova versione della storia di Simba, il cucciolo di leone cresciuto distante dal regno che era stato guidato dal padre Mufasa e che torna ormai adulto a lottare per togliere il potere al malvagio zio Scar.

Il Re Leone arriverà nei cinema il 21 agosto.