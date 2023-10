John Carpenter sul reboot dell'Esorcista: 'Come si fa a sbagliare un film del genere'

Dopo essersi espresso su Barbie di Greta Gerwig, Carpenter ha parlato anche del recente reboot de L'Esorcista attualmente in sala.

Durante un'intervista con il Los Angeles Times, John Carpenter - dopo aver espresso la propria opinione su Barbie di Greta Gerwig - ha avuto da ridire anche su L'Esorcista - Il credente, il nuovo reboot di David Gordon Green.

"Mi è piaciuto quello che ha fatto David quando ha realizzato i tre 'Halloween'", ha detto Carpenter. "Ho amato il n. 2 ['Halloween Kills']. L'ho trovato favoloso. Ho sentito dire che 'L'esorcista' non ha funzionato. Quello poteva essere un film fantastico. Non capisco come si possa rovinarlo".

Molti critici hanno affermato che Green ha sbagliato tutto. Il critico cinematografico di Variety Owen Gleiberman ha scritto nella sua recensione che L'Esorcista - Il credente mancava di terrore, aggiungendo: "I cliché della possessione demoniaca si accumulano con doverosa nostalgia, ma hanno perso il loro valore di shock". Su queste pagine potete leggere anche la nostra recensione de L'Esorcista - Il credente.

In un'altra parte della sua intervista al Los Angeles Times, Carpenter ha rivelato che la Barbie di Greta Gerwig è stato uno dei film che ha guardato a casa di recente. Il regista ha ammesso di non essere il vero pubblico di riferimento del film.