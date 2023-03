L'Esorcista: Linda Blair coinvolta nelle riprese del film sequel

Il sequel del cult L'esorcista diretto da David Gordon Green potrà contare, secondo le fonti di Above the Line, anche sul ritorno di Linda Blair.

Il progetto avrà infatti un legame con l'horror cult di cui dovrebbe rappresentare la continuazione della storia e, al tempo stesso, un punto di partenza per una nuova trilogia.

Linda Blair, interprete di Regan MacNeil, sarebbe stata impegnata sul set di L'esorcista solo per alcuni giorni.

Un portavoce di Blumhouse ha però aggiunto che l'attrice ha avuto un ruolo da consulente, non confermando se apparirà con un cameo nel lungometraggio.

Nel cast ci sarà anche Ellen Burstyn, altra interprete del film originale, che affiancherà Leslie Odom Jr., Ann Dowd, Lidya Jewett, Jennifer Nettles, Olivia Marcum, Raphael Sbarge, e Okwui Okpokwasili.

L'esorcista: cosa sappiamo sul reboot

Il lungometraggio sarà una co-produzione tra Blumhouse e Morgan Greek. David Gordon Green, oltre a essere il regista del film, è anche co-sceneggiatore insieme a Peter Sattler. La storia è scritta anche grazie alla collaborazione con Danny McBride e Scott Teems.

Le riprese si sono già concluse e il film dovrebbe arrivare nelle sale il 13 ottobre negli Stati Uniti.