L'Esorcista - Il credente 'possiede' il box office USA con un debutto da 27 milioni

Le critiche negative non sembrano aver influenzato più di tanto il debutto de L'Esorcista - Il credente al box office USA. Il film conquista la prima posizione con 27,2 milioni di incasso da 3.663 sale e segna una media per sala di 7.425 dollari, diventando la miglior apertura per un film della saga de L'esorcista. Con 45,1 milioni di incasso globale, le cifre sono però ancora inferiori alle aspettative, visto l'investimento iniziale di Universal e Blumhouse, che si sono assicurati i diritti per realizzare una nuova trilogia per la cifra di 400 milioni. Come rivela la nostra recensione de L'esorcista - Il credente, la storia è ambientata decenni dopo gli eventi del film originale, ma esiste una connessione narrativa tra i due film: il ritorno di Ellen Burstyn nei panni di Chris MacNeil, la cui figlia Regan era posseduta nel primo film.

Battuto il capolista dello scorso weekend, il film d'animazione Paw Patrol: Il Super Film, che si ferma a quota 11,7 milioni da 4.027 sale e raggiunge un totale di 38,8 milioni. L'incasso globale del film ha già superato gli 87 milioni. Qui la nostra recensione di Paw Patrol: Il Super Film, che ha ottenuto recensioni positive e a livello globale ha incassato 46,1 milioni di dollari, recuperando ampiamente i 30 milioni di budget.

Saw X, decimo capitolo della longeva saga horror di Saw, scende al terzo posto con 8,1 milioni che lo portano a 32,5 milioni a 10 giorni dall'uscita. Considerando il budget di soli 13 milioni di dollari, il film si avvia a diventare un successo economico. Le prime reazioni della critica hanno definito Saw X uno dei migliori capitoli del franchise, il film arriverà nei cinema italiani il 26 ottobre.

Chiude la Top 5 The Blind, pellicola a sfondo religioso che racconta la storia della star di Duck Dynasty Phil Robertson. Con 3,9 milioni di dollari da 3.022 sale, a oggi il film distribuito da Fathom Events ha incassato 10,9 milioni di dollari.