L'Esorcista - Il credente ha una scena dopo i titoli di coda?

L'Esorcista - Il credente, primo capitolo di una nuova possibile trilogia targata Blumhouse, arriverà nei italiani oggi. Visto che il film avrà con molta probabilità almeno un sequel, c'è chi si chiede se sarà presente una scena dopo i titoli di coda.

Collider ha sciolto il nodo "tranquillizzando" gli spettatori. "Potete tornare a casa senza paura di perdervi nulla" scrive il sito web, soffermandosi poi sui retroscena aggiuntivi legati all'esperienza della visione del film horror diretto da David Gordon Green.

L'Esorcista - Il credente: una scena del film

Come si collega L'Esorcista - Il Credente all'originale L'Esorcista?

Come rivela la nostra recensione de L'esorcista - Il credente, la storia è ambientata decenni dopo gli eventi del film originale, ma esiste una connessione narrativa tra i due film: il ritorno di Ellen Burstyn nei panni di Chris MacNeil, la cui figlia Regan era posseduta nel primo film. La storia la coinvolge brevemente quando un nuovo genitore, Victor Fielding (Leslie Odom Jr.) cerca di trovare risposte per la situazione che affronta sua figlia. A quanto pare, Chris aveva scritto un libro sulle sue esperienze e aveva usato quei soldi per comprarsi una casa. Tuttavia, ciò l'ha allontanata da sua figlia. Indipendentemente da ciò, Chris si offre di aiutare Victor come può con la conoscenza che ha accumulato. Tuttavia, i due scopriranno presto che il suo ritorno avrà un costo elevato.

L'Esorcista - Il Credente è diretto da David Gordon Green, con una sceneggiatura di Peter Sattler e dello stesso David Gordon Green, basata su una storia di Scott Teems, Danny McBride e David Gordon Green, e prende ispirazione dai personaggi creati da William Peter Blatty. La pellicola è prodotta da Jason Blum per Blumhouse, David Robinson e James G. Robinson per Morgan Creek Entertainment. Gli executive producer sono Danny McBride, David Gordon Green, Ryan Turek e Christopher H. Warner. Universal Pictures presenta una produzione Blumhouse/Morgan Creek Entertainment in associazione con Rough House Pictures.