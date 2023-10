Saw X, la scena dopo i titoli di coda è 'la cosa più fanservice che abbiamo fatto'

Negli Stati Uniti Saw X è uscito nelle sale lo scorse weekend e in un'intervista con Entertainment Weekly, il regista Kevin Greutert ha parlato della scena post-credits e in particolare del suo livello di fanservice.

Il prequel si colloca tra il precedente Saw - L'enigmista e Saw 2 - La soluzione dell'enigma, quando John Kramer (Tobin Bell) e Amanda (Shawnee Smith) torturano un gruppo di truffatori che tentano ingenuamente di convincere Kramer di aver curato il suo cancro.

Per i fan che rimangono seduti dopo i titoli di coda, tuttavia, un altro sadico cattivo del franchise fa la sua comparsa accanto a Jigsaw: il Mark Hoffman di Costas Mandylor. Il poliziotto corrotto può essere visto con Jigsaw mentre tortura Henry (Michael Beach), un altro artista della truffa.

Secondo Greutert, l'apparizione di Mark Hoffman è "probabilmente la cosa più fanservice che abbiamo fatto in questo film". Il regista ha dichiarato che i fan di Saw non vedevano l'ora di rivedere Hoffman, e la scena post-credits è stata un bel modo di accontentare gli spettatori più fedeli, di risolvere le questioni in sospeso dell'altro personaggio e di "divertirsi" per se stessi come registi.

Saw X, i vicini di casa del montatore chiamano la polizia per via del film: "Stanno torturando qualcuno"

Tuttavia, la scena mostra solo il cameo di Hoffman; Greutert ha voluto assicurarsi che l'ambientazione fosse una fedele ricreazione del lugubre bagno di Saw (2004) di James Wan, il luogo in cui tutto è iniziato.

Saw X uscirà nelle sale italiane il prossimo 26 ottobre.