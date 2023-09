Saw X: le prime reazioni definiscono il film 'uno dei migliori del franchise'

Prime reazioni molto positive per Saw X, decimo capitolo della saga horror che vede il grande ritorno di Tobin Bell nei panni di Jigsaw. Molti critici hanno definito il film "un significativo passo avanti rispetto agli altri capitoli recenti del franchise" parlando addirittura di "miglior sequel di Saw in circa 15 anni".

Saw X: una scena del film

Ambientato tra gli eventi di Saw - L'enigmista del 2004 e Saw 2 - La soluzione dell'enigma del 2005 con un John Kramer ancora vivo, il film rappresenta in parte un sequel e in parte un prequel all'interno del franchise creato da James Wan e Leigh Whannell e vede l'iconico killer Jigsaw dare una svolta alle sue famigerate trappole mortali.

La sinossi della pellicola recita: John Kramer (Tobin Bell) è tornato. Il più macabro e disturbante capitolo della saga di SAW si addentra nel gioco più intimo e personale di Jigsaw. Nel film, ambientato nell'arco temporale che unisce SAW I e SAW II, John, malato e disperato, si reca in Messico per sottoporsi a una rischiosa procedura medica sperimentale nella speranza di una cura miracolosa per il suo cancro. Il suo sogno svanisce quando scopre che l'intera operazione non è altro che una truffa per frodare i più vulnerabili. Con un nuovo scopo, vendicarsi dei suoi truffatori, il famigerato serial killer torna al suo lavoro con il suo subdolo e inconfondibile stile.

Saw X: il produttore conferma la posizione del prequel horror nella timeline del franchise

La critica promuove Saw X

Chris Killian di ComicBook.com ha affermato che Saw X è "probabilmente il miglior sequel di Saw in circa 15 anni". Anche se Saw X esce quasi due decenni dopo il primo film, Patrick Burow lo definisce un "glorioso ritorno alla forma per la serie con un lavoro profondo, emozionante e cruento". Parlando di John Kramer, Kaitlyn Booth di Bleeding Cool ha elogiato la performance di Tobin Bell nei panni del minaccioso antagonista scrivendo: "Bell è davvero eccezionale in questo ruolo. Capisco perché l'interesse diminuisce senza di lui, e lui è molto coinvolto in questo film."