Leonardo DiCaprio: una parata di star festeggia il suo compleanno

Leonardo DiCaprio ha compiuto 44 anni domenica 11 novembre, ma, in barba alla scaramanzia, ha preferito festeggiarli con due giorni d'anticipo.

L'esclusivo party si è svolto allo Spring Place di Los Angeles, un club privato di recente apertura, e ha visto la partecipazione di tutta Hollywood e dintorni, più o meno. Tra i primi ad arrivare ci sono stati Beyoncé Knowles e JAY-Z. I coniugi Carter hanno passato tutta la sera accanto alla pista da ballo senza però, pare, mai salirci. Al contrario di Tony Romo e Chace Crawford che sono stati visti scherzare e ballare per tutta la serata.

Tra le invitate anche due ex del collega e amico Brad Pitt: Jennifer Aniston, arrivata in compagnia di due amiche, e Gwyneth Paltrow, che ha preso parte alla festa con il neo marito, lo sceneggiatore e produttore Brad Falchuk. Sarà anche per questo che Brad Pitt, pur figurando nella lista degli invitati, non si è visto dalle parti dello Spring Palace? Più probabilmente si sta concedendo un periodo di riposo dopo la fine delle riprese di Once Upon a Time in Hollywood, l'ultima fatica di Quentin Tarantino, che lo vedrà al fianco proprio di Leonardo DiCaprio.

C'erano anche Tobey Maguire, Rita Ora, Alex Rodriguez (ma non si è vista Jennifer Lopez), Kate Beckinsale, Andy Garcia e Robert De Niro, che pare abbia passato buona parte della serata a discorrere con l'amico Al Pacino, Naomi Campbell, Larry David e Sacha Baron Cohen.

Dopo il party d'apertura, il festeggiato ha offerto una cena ancora più esclusiva a soli 50 ospiti, tra cui Oprah Winfrey. Grandi assenti della serata, invece, gli amici di lunga data Rihanna e Tom Hardy, e la nuova giovanissima fiamma, Camila Morrone.

E Leonardo DiCaprio? Era presente, naturalmente, ma con la bravura a nascondersi che ha ereditato probabilmente da Gatsby, è riuscito a sfuggire all'occhio indiscreto dei paparazzi e dei social per tutta la sera.

