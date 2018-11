Auguri Leonardo DiCaprio: ecco i film selezionati da Infinity!

Infinity in occasione del compleanno di Leonardo DiCaprio ha selezionato alcuni dei film più celebri del protagonista di Titanic!

Leggenda vuole che la mamma abbia deciso di chiamarlo Leonardo ispirata, in un viaggio a Firenze, dalle opere di Da Vinci. Dalla leggenda al mito - quello cinematografico - il salto è breve. L'attore, che è ormai entrato nelle grazie dei fan di tutto il mondo grazie alle sue celebri interpretazioni, oggi 11 novembre compie 44 anni e per festeggiarlo Infinity consiglia una selezione dei suoi film più famosi.

Sotto la fedele guida di Martin Scorsese, in Shutter Island interpreta il capo della polizia Teddy Daniels che in piena Guerra Fredda viene chiamato a indagare su una pluriomicida inspiegabilmente fuggita dall'impenetrabile ospedale di Ashecliffe. La verità nascosta è invece un'altra nel thriller mozzafiato che consacrò nuovamente nel 2009 un Leonardo DiCaprio in piena ascesa.

Disponibile nella collezione di Infinity anche Blood Diamond - Diamanti di sangue, che racconta la storia dell'ex mercenario dello Zimbabwe Danny Archer, sullo sfondo della guerra civile che colpì la Sierra Leone durante l'ultimo decennio del Novecento. La ricerca del raro diamante rosa unirà due uomini totalmente diversi tra loro in una missione pericolosa capace di cambiare radicalmente la vita, in positivo o negativo.

In The Departed - Il bene e il male si torna invece negli Stati Uniti, precisamente a Boston, nel pieno di una efferata lotta alla criminalità organizzata. Uno scontro che coinvolgerà la città e non solo. Cresciuto nella parte sud di Boston la giovane recluta, interpretata da DiCaprio, viene scelta per infiltrarsi nella banda del più pericoloso gangster della città.

In Nessuna verità DiCaprio interpreta invece Roger Ferris, un agente della CIA impegnato nella lotta contro il terrorismo. Tornato in patria dopo una pericolosa missione in Iraq non è più lo stesso, non solo fisicamente, a causa di un incidente alla gamba. La sua nuova missione sarà quella di infiltrarsi nella rete del più temibile terrorista in circolazione Suleiman.

In Inception, diretto da Christopher Nolan, Leonardo DiCaprio indaga nei meandri della mente umana, a confine fra sogno e realtà. Nel thriller fantascientifico il "sogno condiviso" è un metodo che serve a influenzare l'inconscio delle persone. Dom Cobb (DiCaprio) è un ladro che sfrutta questa particolare forma d'arte, appropriandosi dei più preziosi segreti sfruttando il subconscio della propria vittima. Un gioco pericoloso che metterà a repentaglio i suoi stessi ricordi e la sua stessa realtà.