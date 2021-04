Leonardo DiCaprio: Adam McKay scioccato che il divo abbia detto sì a Don't Look Up

Adam McKay non riesce a credere che Leonardo DiCaprio abbia accettato di recitare nella sua commedia Don't Look e ammette 'Al suo posto, lavorerei solo con Scorsese.

Il regista Adam McKay è ancora scioccato dal fatto che Leonardo DiCaprio abbia accettato di interpretare la sua commedia Don't Look Up, prodotta da Netflix.

Nel corso del podcast Happy Sad Confused, Il regista ha confessato di non riuscire a capire come un attore della statura di Leonardo DiCaprio vorrebbe lavorare con qualcun altro oltre a Martin Scorsese.

"Ovviamente penso che Leonardo DiCaprio sia un uomo fantastico e un attore di talento", ha spiegato Adam McKay. "Amo il suo impegno nell'ecologia e la sua lotta contro i cambiamenti climatici, ma pensavo che non avrebbe mai detto di sì perché se io potessi lavorare solo con Martin Scorsese, lavorerei solo con Martin Scorsese. Io sarei l'assistente di Martin Scorsese sul set, quindi perché avrebbe dovuto dirmi di sì? Ma a quanto pare, ha davvero adorato la sceneggiatura. Abbiamo iniziato a parlarne, ci siamo incontrati varie volte. È stato un processo di quattro-cinque mesi durante il quale abbiamo setacciato tutte le idee. Ci siamo presi una piccola pausa per l'emergenza in corso e poi, una volta che abbiamo trovato un modo sicuro per girare questo film, lui ha detto di sì. Non potevo crederci. Non sorprende che sia favoloso nel film. È così dannatamente bravo."

Don't Look Up, scritto e diretto da Adam McKay, racconta la storia di due esperti astronomi costretti a intraprendere un tour mediatico per avvisare l'umanità che sta per arrivare un asteroide che distruggerà la Terra.

Nel cast del film figurano anche le star Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, Chris Evans, Jonah Hill, Himesh Patel, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Kid Cudi, Matthew Perry, Rob Morgan e Tomer Sisley.