Sharon Stone: "Ho pagato Leonardo DiCaprio con il mio salario pur di farlo recitare in Pronti a morire"

Sharon Stone ha svelato di aver pagato il salario di Leonardo DiCaprio pur di averlo nel cast di Pronti a morire, film di cui era produttrice, dopo che lo studio aveva deciso di non assumerlo.

L'attrice ha rivelato i dettagli di quanto accaduto nel 1995 tra le pagine del suo nuovo libro The Beauty of Living Twice.

In Pronti a morire, diretto da Sam Raimi, Sharon Stone aveva il ruolo di una pistolera che arriva in una città di frontiera e si scontra con il suo leader, interpretato da Gene Hackman. L'attrice ha dichiarato: "Questo ragazzo chiamato Leonardo DiCaprio era l'unico che aveva fatto l'audizione giusta. Secondo me era l'unico che era arrivato e aveva pianto, implorando suo padre di amarlo mentre moriva nella scena".

I responsabili di TriStar Pictures le avevano però chiesto: "Perché uno sconosciuto, Sharon? Perché ti penalizzi sempre da sola?'. Lo studio ha detto che se lo volevo così tanto nel cast avrei potuto pagarlo usando parte del mio salario".

Leonardo DiCaprio aveva già ottenuto una nomination per il film Buon compleanno, Mr. Grape, ma non aveva ancora ottenuto una popolarità internazionale in grado di renderlo una vera e propria star.

Sharon Stone, per il film, aveva già dovuto lottare per coinvolgere Sam Raimi come regista perché era considerato autore di "D-Movie"dopo aver girato lungometraggi come La casa e L'armata delle tenebre. L'attrice ha spiegato che per lei il ruolo di produttrice non è solo un modo per essere pagata: "Dico subito che non accetto di non essere coinvolta nelle decisioni. Dico che sarebbe illegale e io amo lavorare rispettando le regole. Questo silenzia molte persone e dall'altra parte non c'è molta gioia".