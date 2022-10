Lei, Scarlett Johansson: "Joaquin Phoenix lasciò il set durante la sequenza dell'orgasmo"

Scarlett Johansson, co-protagonista con Joaquin Phoenix in Her del 2013, ha rivelato che l'attore abbandonò il set per il forte imbarazzo.

Lei è stato uno dei grandi successo del 2013, vincitore anche di un Oscar per la miglior sceneggiatura, ma non tutto è andato secondo i piani: Joaquin Phoenix lasciò il set a causa del forte imbarazzo durante la scena dell'orgasmo. Lo rivela la collega Scarlett Johansson.

Parliamo della sequenza in cui il protagonista, interpretato da Joaquin Phoenix, ha un rapporto sessuale con l'intelligenza artificiale, a cui ha prestato la voce Scarlett Johansson. Proprio l'attrice rivela che all'epoca il suo collega lasciò il set, colpito da grande imbarazzo.

Durante una puntata del podcast Armchair Expert, l'attrice ha detto: "Cercammo di fare la scena una volta sola, ma lui stava impazzendo. Infatti, ha dovuto lasciare il set perché aveva bisogno di una pausa."

Scarlett Johansson dopo anni rivela questa situazione di grande disagio che si creò tra lei e Joaquin Phoenix, nel recitare in una delle sequenze forse più surreali mai viste.

L'attrice ha poi continuato dicendo che non ha più voluto riascoltare la sua voce in quella scena: "In questi casi non vuoi mai risentire la tua voce. Soprattutto mentre simuli un orgasmo. È disgustoso e bizzarro".