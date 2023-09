Sofia Coppola su Lei, il film di Spike Jonze ispirato al suo divorzio dal regista: 'Non l'ho mai visto'

Il film Lei è uscito nelle sale nel 2013 e Spike Jonze sembra si sia ispirato al suo divorzio con Sofia Coppola per delineare la storia, ma la regista ha ammesso che non lo ha ancora visto.

Il lungometraggio è stato distribuito nello stesso anno di Lost in translation e più di un critico ha sostenuto che le due opere offrano un punto di vista sul matrimonio dalle due prospettive.

I punti in comune tra i due film

Lei: Joaquin Phoenix e Rooney Mara in una scena del film

Sofia Coppola ha ora commentato le similitudini tra Lei e Lost in Translation - L'amore tradotto, ammettendo: "Non l'ho mai visto! Anche dal trailer sembra lo stesso. Abbiamo lo stesso production designer. Ma non l'ho visto. So che le persone apprezzano realmente quel film, ma non l'ho visto".

La regista ha poi sottolineato: "Non so se voglio vedere Rooney Mara in un personaggio ispirato a me".

Sofia Coppola: da L'inganno a Lost in Translation, quando il cinema è femminile

Nessuna critica a Cameron Diaz

In Lost in Translation, inoltre, c'è un personaggio ispirato a Spike Jonze, interpretato da Giovanni Ribisi, tuttavia la filmmaker ha voluto smentire che l'attrice che viene mostrata mentre flirta con l'uomo sia ispirata a Cameron Diaz: "Non si basava realmente su di lei. Era un insieme di più persone. Era un tipo, quindi non era una critica nei suoi confronti. Qualcuno era più vicino alla personalità del personaggio di Anna Faris".