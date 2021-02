L'amore bugiardo - Gone Girl, Ben Affleck: "Il mio nudo full frontal nella doccia è stato trascurato"

Ancora oggi, ad anni di distanza dall'uscita di Gone Girl, Ben Affleck si lamenta di come il suo nudo full frontal nella doccia non abbia provocato il clamore dovuto.

Secondo Ben Affleck, la scena del suo nudo full frontal nella doccia in L'amore bugiardo - Gone Girl è stato "trascurato" dal pubblico femminile. Il divo se ne è lamentato scherzosamente in una conversazione col collega Sacha Baron Cohen.

L'amore bugiardo - Gone Girl: Ben Affleck in una scena a torso nudo

Nel corso di un episodio di Variety Studio: Actors on Actors, il premio Oscar Ben Affleck si è lagnato della mancata reazione di fronte al suo nudo full frontal nonostante la nomination per la Miglior rappresentazione di nudità, sessualità o seduzione da parte della Alliance of Women Film Journalists:

"Ognuno di noi sogna di ottenere una candidatura in questa categoria. Purtroppo Scarlett Johansson, con la sua scena di nudo in Under the Skin, mi ha sottratto la vittoria. Voglio dire, fai così tanto, sei completamente nudo di fronte alla telecamera eppure vieni trascurato...".

Il thriller psicologico di David Fincher L'amore bugiardo - Gone Girl, ispirato al romanzo omonimo di Gillian Flynn del 2012, vedeva ben Affleck a fianco dei colleghi Rosamund Pike, Neil Patrick Harris e Tyler Perry. Affleck interpretava Nick Dunne, un insegnante che diventa il primo sospettato dell'omicidio della moglie quando la donna scompare all'improvviso.

Prima della premiere del film, Ben Affleck aveva anticipato la presenza di un "breve momento di nudità" dichiarando a MTV News: "David mi ha detto fin dall'inizio 'Questo è un film in cui si deve essere pronti a tutto. Non ci può essere vanità. Devi vedere il ventre nudo di questo personaggio. Dobbiamo fare come in Europa; A loro non importa niente di tutte queste stronzate, loro interpretano solo persone vere.'"

Jennifer Garner, all'epoca ancora sposata a Ben Affleck, dichiarò scherzosamente all'Ellen DeGeneres Show che, per riprendere le parti intime del marito, "David Fincher aveva dovuto usare il grandangolo".