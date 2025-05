James Bond, Rosamund Pike si è rifiutata di spogliarsi all'audizione

In una recente intervista con Harper's Bazaar UK, Rosamund Pike ha raccontato un episodio che riguarda la fase di casting a cui partecipò per il ruolo della Bond girl Miranda Frost.

Nel corso del provino, all'attrice venne chiesto di spogliarsi e la star di Gone Girl ha raccontato come si comportò all'epoca davanti ad una simile richiesta.

La richiesta di nudo a Rosamund Pike per James Bond

"Al provino per Bond, mi chiesero di abbassare la zip e lasciare cadere il vestito che indossavo, restando semplicemente in biancheria" ha svelato Pike.

Una richiesta che non piacque all'attrice "Dissi di no perché pensai che l'avrei fatto solo se avessi ottenuto la parte. Non l'avrei fatto in quel momento. Non so cosa mi abbia dato quella forza".

Primo piano di Rosamund Pike in Radioactive

Rosamund Pike ottenne effettivamente il ruolo di Miranda Frost, che rappresentò il suo debutto cinematografico al fianco del James Bond interpretato da Pierce Brosnan.

Il personaggio di Rosamund Pike in La morte può attendere

Rosamund Pike interpretò Miranda Frost, una schermitrice ed ex studentessa di Harvard che si presenta come un'agente dell'MI6 ma si rivela semplicemente una doppiogiochista.

Per Rosamund Pike, La morte può attendere è stato il debutto assoluto sul grande schermo e l'inizio di una nutrita carriera al cinema, dov'è ricordata per film come Orgoglio e pregiudizio, An Education, We Want Sex, La versione di Barney, Jack Reacher - La prova decisiva e soprattutto L'amore bugiardo - Gone Girl di David Fincher.

Rosamund Pike in una scena di Gone Girl

Nel thriller con Ben Affleck, Pike interpreta la cinica 'amazing' Amy Dunne, moglie del protagonista Nick Dunne, che scompare improvvisamente, inguaiando il partner con la giustizia e i media. Presentato alla Festa del Cinema di Roma, il film regalò a Rosamund Pike una candidatura all'Oscar per la miglior attrice protagonista.