Gone Girl, Reese Witherspoon: "David Fincher mi disse che ero totalmente sbagliata per il ruolo di Amy"

La star di The Morning Show ha raccontato di aver ricevuto un rifiuto secco dal regista del film con Ben Affleck e Rosamund Pike.

In un episodio del podcast Las Culturistas, l'attrice premio Oscar Reese Witherspoon ha svelato un aneddoto che riguarda uno dei film più amati di David Fincher, L'amore bugiardo - Gone Girl.

Witherspoon partecipò al casting per interpretare il ruolo di Amy, assegnato in seguito a Rosamund Pike e ha raccontato in che modo il regista le comunicò il rifiuto.

Reese Witherspoon era totalmente sbagliata per Gone Girl secondo Fincher

"David mi ha fatto sedere, e non è colpa di David, ma mi ha detto che ero totalmente sbagliata per quella parte" ha spiegato Witherspoon "E non mi avrebbe messa nel film".

Primo piano di Rosamund Pike in L'amore bugiardo - Gone Girl

Una scelta che non trovava d'accordo la scrittrice del romanzo Gillian Flynn, come racconta la stessa Witherspoon: "Ho avuto parecchie conversazioni con la scrittrice Gillian Flynn e mi diceva che le sarebbe piaciuto che l'avessi fatta io. Ma lui diceva che ero sbagliata".

La scelta di David Fincher per Gone Girl - L'amore bugiardo

Alla fine, Fincher decise di ingaggiare la britannica Rosamund Pike e secondo Reese Witherspoon è stata una scelta ottima: "Fincher ha fatto un lavoro incredibile; Rosamund Pike è così diabolica e dall'altra parte Ben Affleck è una sorta di ingenuo".

L'attrice ha raccontato che il 'no' di David Fincher fu per lei un grande bagno di umiltà e nonostante tutto partecipò comunque al progetto con la sua casa di produzione, Pacific Standard.

L'amore bugiardo - Gone Girlracconta la storia dello scrittore Nick Dunne (Ben Affleck), e della sua affascinante moglie Amy (Rosamund Pike). Nonostante il loro matrimonio sembri in apparenza perfetto, la donna scompare proprio nel giorno del loro quinto anniversario di nozze. Il principale sospettato, secondo la polizia, è proprio suo marito Nick. Nel cast di Gone Girl anche Emily Ratajkowski, Carrie Coon, Kim Dickens, Neil Patrick Harris e Tyler Perry. Rosamund Pike venne candidata all'Oscar alla miglior attrice protagonista.