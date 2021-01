Ben Affleck e Ana de Armas: dopo la rottura, il cartonato dell'attrice finisce nel cassonetto

La rottura "amichevole" tra Ben Affleck e Ana De Armas ha portato delle conseguenze spiacevoli: lo dimostrerebbe il cartonato a grandezza naturale dell'attrice cubana finito nel cassonetto della spazzatura davanti casa di Ben Affleck a Brentwood, Los Angeles. La scorsa estate, il cartonato in questione era stato avvisato nelle mani dei tre figli di Affleck, intenti a giocarci con evidente divertimento.

Ana De Armas: il poster a grandezza naturale dell'attrice nel cassonetto davanti casa di Ben Affleck

A documentare la piega imprevista degli eventi è il Daily Mail che pubblica un vero e proprio servizio fotografico in cui due perplessi operatori ecologici californiani sono impegnati a cercare una soluzione per smaltire il poster troppo grande per un unico cassonetto.

Ben Affleck, 48 anni, e Ana de Armas, 32 anni, si sono conosciuti e innamorati sul set del thriller erotico Deep Water. Dopo un anno di apparente felicità la relazione sarebbe giunta al capolinea a causa dell'intenzione dell'attrice di non essere costretta a risiedere a Los Angeles, dove vivono i tre figli di Ben Affleck.

"Ben non frequenta più Ana" ha dichiarato una fonte al Daily Mail. "Lei ha interrotto la relazione. Le cose erano complicate. Ana non vuole fare base a Los Angeles e Ben ovviamente deve vivere lì perché i suoi tre figli vivono a Los Angeles".

