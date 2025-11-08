Gone Girl, Rosamund Pike ha ricevuto un messaggio di sostegno da Tom Cruise prima del film: "Un gesto gentile"

La star del film di David Fincher ha raccontato di aver ottenuto un messaggio di incoraggiamento da parte della star di Top Gun e Mission: Impossible.

Rosamund Pike è stata ospite dell'ultima puntata del The Graham Norton Show e ha parlato della propria esperienza nel film di David Fincher, L'amore bugiardo - Gone Girl.

L'attrice è diventata nota a livello internazionale proprio grazie al personaggio di Amy Dunne interpretato nel film presentato all'epoca alla Festa del Cinema di Roma.

Il messaggio di Tom Cruise a Rosamund Pike

"La notte prima di iniziare a girare Gone Girl ero così spaventata che non riuscivo a dormire" ha raccontato Pike "Così, alle quattro del mattino, ho scritto a Tom dicendo che non ero all'altezza del ruolo e che ero terrorizzata".

I due avevano recitato insieme nel film d'azione del 2012 Jack Reacher: "E lui mi ha mandato subito il messaggio più gentile, dicendomi: 'Ce la farai, sei pronta'. È stato un gesto davvero importante da parte di qualcuno con un tale livello di fama" ha concluso.

La storia di Gone Girl di David Fincher

Nel lungometraggio del 2013, Rosamund Pike ha interpretato Amy Elliott Dunne accanto a Ben Affleck nel ruolo del marito Nick Dunne. Il film è l'adattamento cinematografico del romanzo di Gillian Flynn, incentrato sulla misteriosa scomparsa della moglie di un uomo.

Nonostante il nervosismo precedente alle riprese, Rosamund Pike ha offerto una delle sue migliori interpretazioni, ricevendo la prima nomination agli Oscar in carriera e altri numerosi riconoscimenti. Il film è stato prodotto anche da Reese Witherspoon.

Nel cast del film, oltre a Rosamund Pike e Ben Affleck, hanno trovato spazio anche Neil Patrick Harris, Tyler Perry, Carrie Coon, Kim Dickens e Emily Ratajkowski. Nella stagione dei premi, il film ha accumulato una candidatura all'Oscar alla miglior attrice protagonista a Rosamund Pike e diverse candidature ai Golden Globe, tra cui quella al miglior regista per David Fincher e quella alla miglior attrice per Rosamund Pike.