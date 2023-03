La sirenetta: il numero dei non mi piace e di commenti negativi al trailer è impressionante

Sin dalla scelta di casting della sua protagonista il live action Disney La sirenetta è sempre stato molto contestato. Molti fan non hanno infatti gradito la scelta della giovanissima attrice afroamericana Halle Bailey, originaria di Atlanta in Georgia, per il ruolo di Ariel.

Proprio ieri l'attore Josh Gad ha preso le difese della Bailey. Non nato sotto i migliori auspici, dunque, il film continua ad avere dei riscontri non promettenti, dal momento che il trailer ufficiale lanciato 5 giorni fa ha ottenuto quasi 1 milione e 142mila non mi piace su 9 milioni e 147mila visualizzazioni contro solo 211mila mi piace. A rendere note le cifre è il sito giapponese YouTube Dislike Viewier specializzato nel ranking dei trailer più "disprezzati su YouTube.

QUI POTETE VEDERE IL RANKING OTTENUTO DAL TRAILER. Anche i commenti sotto sono piuttosto caustici. I commentatori si sono sbizzarriti col giochino piuttosto crudele di citare frasi prese da altri film, anche per ironizzare su quanto assomigli ad altri blockbuster e su come, probabilmente, qualsiasi film sia preferibile a questo. "Adoro quando Ariel grida 'Questa è SPARTA'". "Amo la parte in cui Ariel dice 'Hai messo il tuo nome nel calice di fuoco?'". "Amo quando Ariel dice: 'Vedo la gente morta'". E avanti così senza tregua. Qualcuno ha preferito focalizzarsi su come un personaggio fondamentale come Sebastian risulti "inquietante e finto". In pochissimi hanno detto di non vedere l'ora di vedere il film, perché la Bailey è "bella e canta divinamente".

La sirenetta: Halle Bailey in una scena sottomarina

Il trailer ha mostrato una trasposizione piuttosto fedele della versione animata con Ariel, la figlia più giovane del sovrano del regno di Atlantica, Tritone, affascinata dal mondo umano. Alle sirene come lei, però, è proibito esplorarlo. Dopo aver salvato il principe Eric da un naufragio ed essersi innamorata, è determinata a stare con lui nel mondo sopra l'acqua. Le sue azioni portano ad un confronto con suo padre e a un incontro con la subdola strega del mare Ursula, con cui Ariel stringe un accordo per scambiare la sua bella voce con delle gambe umane, in modo da raggiungere Eric. Tuttavia, Ariel finisce per mettere in pericolo la sua vita e la corona di suo padre.

Con delle simili premesse, come andrà il film al cinema? C'è da temere il peggio. Lo scopriremo il 24 maggio, quando il film uscirà nelle sale.