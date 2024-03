Ariel, la sirenetta protagonista nel trailer della nuova serie animata Disney Junior

Ariel è pronta a tornare nella nuova serie animata targata Disney Junior, protagonista del primo trailer pubblicato online. Lo show è ispirato alla versione live action del Classico Disney La sirenetta, con protagonista Halle Bailey.

Ambientata nel fantastico regno sottomarino di Atlantica ispirato ai Caraibi, la serie racconta le vicende di una giovane Ariel e presenta alcuni dei personaggi più amati come Re Tritone, Ursula, Sebastian e Flounder, oltre a new entry come le due migliori amiche di Ariel, le giovani sirene Lucia e Fernie, nonché altre adorabili creature. Nel cast vocale, Mykal-Michelle Harris interpreta Ariel, insieme a Taye Diggs e Amber Riley nei panni di Re Tritone e Ursula.

L'ispirazione di Ariel

Il personaggio animato destinato ad un pubblico in età pre-scolare è ispirato all'ultima versione di Ariel, interpretata da Halle Bailey nel remake live action dell'omonimo film d'animazione del 1989, La sirenetta.

La sirenetta: Halle Bailey in una scena sottomarina

Diretto da Rob Marshall, il film è stato distribuito nelle sale italiane il 24 maggio dello scorso anno, con un nutrito cast di star composto da Melissa McCarthy nel ruolo di Ursula, Jonah Hauer-King nel ruolo di Eric e Javier Bardem nei panni di Re Tritone, insieme alle voci di Daveed Diggs, Awkwafina e Jacob Tremblay nei rispettivi ruoli di Sebastian, Scuttle e Flounder.