La Sirenetta, Halle Bailey: "Non mi hanno sorpresa i commenti razzisti, me li aspettavo"

Halle Bailey è tornata a parlare dei commenti razzisti ricevuti dopo essere stata annunciata come protagonista della versione live-action del film La Sirenetta.

La nuova principessa Disney, intervistata da The Face, ha svelato tristemente che si aspettava le reazioni negative.

Ricordando quanto accaduto nel 2019, situazione che si è poi ripetuta dopo la diffusione del trailer del film La sirenetta, Halle Bailey ha spiegato: "Essendo una persona nera, semplicemente te lo aspetti e non è più realmente uno shock. Quando io e Chlöe abbiamo firmato un contratto con Parkwood, Beyoncé ha sempre detto: 'Non leggo mai i commenti che ricevo. Non leggete mai i commenti'. Onestamente, quando il teaser è uscito io ero al D23 Expo ed ero così felice. Non ho visto nessuna negatività".

La Sirenetta, Rob Marshall: "È il film più impegnativo che abbia mai fatto"

L'interprete di Ariel ha sottolineato: "So che le persone dicono: 'Non si tratta di razza'. Ma ora che sono lei... Le persone non capiscono che quando sei nera c'è tutta questa comunità ed è importante per noi vederci rappresentati".

Il regista Rob Marshall, parlando della scelta compiuta, aveva ribadito che non hanno scelto Halle per una questione etnica: "Stavamo semplicemente cercando l'attrice migliore per la parte, punto. Fine. Abbiamo visto chiunque e di ogni etnia. L'obiettivo era trovare una giovane che fosse incredibilmente forte, piena di passione, bellissima, intelligente, astuta e con un grande fuoco e tanta gioia".

Il filmmaker ha quindi sottolineato che la voce di Halle era perfetta per Ariel: "Quella voce è il suo segno distintivo ed è così eterea e bellissima, al punto da catturare il cuore di Eric e spingerlo a cercarla per l'intero film".

La Sirenetta arriverà nei cinema di tutto il mondo a fine maggio.