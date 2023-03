La Sirenetta: Josh Gad difende la scelta di Halle Bailey definendo "patetici" gli hater

Josh Gad è intervenuto su Twitter per difendere la scelta di Halle Bailey come star del film La Sirenetta, criticando l'odio rivolto nei confronti dell'attrice.

La Sierenetta tornerà nelle sale con la nuova versione live-action e, fin dall'annuncio del casting, il progetto è stato sommerso dalle critiche al punto da spingere persino Josh Gad a difendere la protagonista Halle Bailey e le scelte compiute dai produttori.

La diffusione del nuovo trailer durante la serata degli Oscar ha riacceso l'attenzione degli spettatori nei confronti del film La sirenetta e i commenti negativi hanno colpito anche Josh Gad, che ha collaborato con la Disney in occasione dei film di Frozen - Il Regno di Ghiaccio, dando voce a Olaf, e dela versione live-action del classico La Bella e la Bestia.

L'attore ha ora scritto su Twitter: "Immaginate di essere così guasti e patetici nella vita al punto che la vostra principale preoccupazione è il colore della pelle di una finta sirenetta che canta".

La reazione di Gad è stata suscitata dalla notizia che il video condiviso su Youtube abbia ottenuto già oltre 600.000 dislike in pochi giorni e una percentuale molto alta dei commenti contiene frasi e parole razziste.

Josh ha condiviso quindi, aggiungendo le sue parole, il tweet in cui si invita a ricordarsi che Halle Bailey ha ottenuto la parte di Ariel grazie al suo talento e alla sua bellezza, sottolineando che "non possiamo permettere che il razzismo venga normalizzato".

La Sirenetta, Halle Bailey: "Non mi hanno sorpresa i commenti razzisti, me li aspettavo"

Il film La sirenetta avrà come protagonisti Halle Bailey, Javier Bardem, Jonah Hauer-King, Jacob Trambley, Awkwafina, Daveed Diggs e Melissa McCarthy.

Il lungometraggio, diretto da Rob Marshall, ha potuto contare sul coinvolgimento di Lin-Manuel Miranda e Alan Menken, che hanno già collaborato in Mary Poppins Returns, per lavorare alla colonna sonora del progetto.