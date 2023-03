La Sirenetta: Halle Bailey nel trailer del live-action Disney svelato agli Oscar 2023

Disney ha svelato il trailer de La sirenetta, offrendo uno sguardo dettagliato al remake live-action del classico animato in arrivo nelle sale italiane il 24 maggio. Halle Bailey e Melissa McCarthy hanno introdotto il trailer dal vivo sul palco durante gli Oscar 2023.

Il trailer si apre con Ariel che salva Eric dopo che è caduto nell'oceano e si lava a riva con lui. Quindi fa la sua comparsa il Re Tritone, che sgrida Ariel per il fascino che nutre nei confronti degli umani. Ariel poi va da Ursula e sancisce il famigerato patto con il diavolo per ottenere le sue gambe da donna.

In seguito vediamo Ariel cantare Part Of Your World, mentre il trailer mostra montaggi di lei nell'oceano con altre sirene e della vita marina, alternati al tempo trascorso dalla protagonista sulla terraferma con Eric a terra. Compare anche la scena iconica di Ariel che canta sulla roccia. Il trailer mostra anche le versioni live-action di Scuttle e Sebastian, mentre reagiscono alla vista di Ariel con le sue gambe umane.

La sirenetta è l'ultimo remake live-action della Disney e vede Halle Bailey nei panni di Ariel, Javier Bardem nei panni di Re Tritone e Melissa McCarthy nei panni della malvagia Ursula. Oltre alle canzoni ben note dall'originale, il remake avrà quattro nuove canzoni originali nate dalla collaborazione tra Alan Menken e Lin-Manuel Miranda.