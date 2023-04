La Sirenetta, Melissa McCarthy sulla sua Ursula: dalle drag queen ai" Martini di troppo"

Melissa McCarthy, interprete di Ursula nel live-action de La Sirenetta, rivela le sue ispirazioni per il personaggio, e qualcosa in più sulla villain del film.

La Sirenetta in versione live-action sta per arrivare al cinema, e assieme a lei vedremo anche una nuova versione di Ursula, la Strega dei Mari. A prestarle il volto per l'occasione è Melissa McCarthy, che ai microfoni di EW! ha raccontato qualcosa in più sull'antagonista del film, dalle ispirazioni dietro al personaggio alle sue motivazioni.

Si è tanto parlato e si continua a parlare del nuovo live-action Disney in arrivo sugli schermi, La sirenetta, che riprende la storia mostrata anche nel classico animato del 1989 della House of Mouse (basato a sua volta sul racconto di Hans Christian Andersen) e che, si spera, tornerà a far sognare una nuova generazione.

All'epoca, conferma Alan Menken - compositore della colonna sonora originale del film d'animazione, nonché compositore del live-action assieme a Lin Manuel-Miranda -, l'ispirazione dietro la villain della pellicola, Ursula, era la drag queen Divine, e sembra che anche nel nuovo rifacimento questa abbia giocato un ruolo fondamentale.

"C'è una drag queen che vive in me" svela Melissa McCarthy durante un'intervista dedicata interamente al film Disney, ricordando quando si esibiva come Miss Y nei club di Manhattan "Sono sempre sull'orlo di abbandonarmici completamente".

Nel film diretto da Rob Marshall, l'origin story di Ursula prevede l'esilio della strega da parte del fratello, il Re Tritone di Javier Bardem (il produttore John DeLuca l'ha definita "la pecora nera della famiglia").

"È la villain del film, ma c'è anche dell'altro" osserva McCarthy "È stata esiliata qui, in questo covo, ed è come se avesse bevuto uno o due Martini di troppo in solitudine. I suoi amici sono delle anguille. È una donna che ha visto e fatto di tutto, e se l'è sempre cavata da sola. Tutti i miei riferimenti sono pessimi, ma non riesco a non pensare che questa donna abbia avuto una vita difficile".

E vedremo cosa combinerà Ursula nel live-action de La Sirenetta. Certo, la storia è nota, ma chissà quali sfumature inedite presenterà questa volta.

La Sirenetta (assieme ad Ursula) sarà dal 24 maggio al cinema.