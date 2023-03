La sirenetta, Peter Pan & Wendy: per le attrici "correggeranno stereotipi e sessismo delle versioni animate"

In un perfetto allineamento di intenti, le interpreti delle imminenti versioni live action de La sirenetta e Peter Pan & Wendy rassicurano il pubblico sull'intenzione dei film di correggere stereotipi e sessismo presenti nelle versioni animate Disney.

La Sirenetta: Halle Bailey in una foto del film

La sirenetta del 1989 è considerato un classico, ma secondo alcuni conterrebbe alcuni dettagli retrogradi e sessisti. Ad esempio, nel film d'animazione l'unico motivo per cui Ariel vuole lasciare l'oceano è inseguire il principe Eric, di cui si è innamorata dopo averlo salvato dall'annegamento. Ursula stringe un patto che darà gambe ad Ariel a scapito della sua voce, ma se non riuscirà a conquistare il cuore di Eric in tre giorni dovrà passare l'eternità sotto il controllo della strega del mare. Inoltre ad Ariel, che dovrebbe avere sedici anni, viene detto di usare il suo corpo per sedurre Eric.

"Abbiamo cambiato la prospettiva del semplice desiderio di lasciare l'oceano per un ragazzo", spiega la star Halle Bailey a Editon.com. "È molto più di così. Riguarda se stessa, il suo scopo, la sua libertà, la sua vita e ciò che vuole. Come donne siamo fantastiche, siamo indipendenti, siamo moderne, siamo tutto e al di sopra. E sono contenta che la Disney stia aggiornando alcuni di questi temi".

Peter Pan & Wendy, scoppia la polemica per la Campanellino nera di Yara Shahidi: "Ariel 2.0"

Peter Pan e gli stereotipi razzisti

Nella stessa direzione vanno le parole di Yara Shahidi, interprete della Fata Campanellino in Peter Pan & Wendy, a Extra:

"È un momento così bello per far parte di una fiaba che significa così tanto per le persone... Credo che i remake debbano dimostrare la loro utilità in primo luogo, e avendo avuto la possibilità di vedere il film, credo che David Lowery aggiorni la storia in un modo così naturale. Aggiunge nuova vita al canone di Peter Pan e corregge sottilmente il tipo di stereotipi che sfortunatamente vengono trasmessi attraverso quelle fiabe. Correggendo la rappresentazione indigena che era errata nell'animazione e in alcune versioni passate".

Aladdin, Il re Leone e altri sette film che Disney e Disney+ hanno censurato

In Peter Pan, gli indigeni, in particolare, sono ritratti in un modo stereotipato che sarebbe inaccettabile per la sensibilità odierna.

Ad un certo punto de film Disney del 1953, Le avventure di Peter Pan, John, Peter e i Ragazzi Perduti entrano in contatto con una tribù indigena e il gruppo è raffigurato con la pelle rosso ciliegia. Nel film gli indigeni vengono addirittura definiti "pellerossa", un termine datato e offensivo che non viene più utilizzato. In Peter Pan, i personaggi descrivono i membri della tribù indigena come "astuti, ma non intelligenti". Tuttavia, il ritratto degli indigeni di Peter Pan non è il suo unico problema. I personaggi maschili fanno commenti su quanto parlano le ragazze, tra le altre cose. Campanellino ha anche una scena in cui si guarda allo specchio ed è critica nei confronti dei propri fianchi. Aspetti che nella nuova versione, a quanto pare, verranno eliminati.

Peter Pan & Wendy uscirà il 28 aprile, mentre La sirenetta arriverà nei cinema italiani il 24 maggio.