La Sirenetta: Alan Menken parla della collaborazione con Lin-Manuel Miranda

La Sirenetta tornerà nei cinema con il film live action con star Halle Bailey nel ruolo di Ariel e il progetto potrà contare su nuove canzoni composte da Alan Menken e Lin-Manuel Miranda.

Il progetto non seguirà fedelmente il classico animato della Disney e modificherà molti elementi della narrazione, proponendo inoltre nuovi personaggi.

Alan Menken, intervistato da ComicBook, ha parlato del lavoro compiuto sul film La sirenetta spiegando: "All'inizio Lin-Manuel Miranda stava faticando a comporre delle canzoni in stile Alan Menken e la prospettiva di ritrovarsi a essere erede di Howard Ashman lo spaventava. Poi ha scritto dei brani che erano nel suo stile e io mi sono preoccupato all'idea di ritrovarmi alle prese con il suo mondo, ma è stata un'esperienza fantastica".

Il compositore ha parlato del collega svelando: "Ho sentito parlare di Lin-Manuel Miranda quando era solo un ragazzino perché mia nipote ha frequentato la scuola Hunter ed era sua compagna di classe... Ne ho sentito parlare da mia sorella Faye che diceva 'Questo ragazzo, Lin, ama così tanto La Sirenetta. Potresti firmare questo poster per lui? Mi ricordo di avergli firmato un poster per Lin con la scritta: 'Per Lin, per favore smetti di baciare i piedi di Jenny. Alan Menken'".

Menken ha invece ricordato Howard Ashman, che è morto nel 1991, spiegando: "Si assicurava che le canzoni facessero sempre compiere dei passi in avanti alla storia e fossero sempre radicate dal punto stilistico in un mondo. Educava realmente gli animatori, si siedeva con loro e parlava di come la musica avrebbe fatto andare avanti una storia".

Il film con Halle Bailey, Javier Bardem, Jonah Hauer-King, Jacob Trambley, Awkwafina, Daveed Diggs e Melissa McCarthy sarà al cinema a partire dal weekend del Memorial Day del 2023.

Basato sulla fiaba di Hans Christian Andersen, la versione animata de La sirenetta ha raggiunto la cifra di circa 212 milioni di dollari in tutto il mondo e si è trasformato in un classico Disney da videocassetta nel corso degli anni. Pochi mesi fa, la protagonista de La sirenetta ha annunciato la fine delle riprese del film attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale.