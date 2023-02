La Sirenetta, in fondo al mar con il teaser trailer italiano del nuovo live-action Disney

Andiamo in fondo al mar con La Sirenetta e il nuovo teaser trailer italiano del live-action Disney con protagonista Halle Bailey e in arrivo a maggio al cinema.

Lei, in realtà, vorrebbe esplorare il mondo al di fuori del mar, come canta la giovane sirena (Halle Bailey) nel celebre brano "Parte del tuo mondo"... Ad attenderla sulla terraferma, però, non ci sarà solo il grande amore (il Principe Eric di Jonah Hauer-King), ma anche la minaccia costituita dalla Strega dei Mari, Ursula (Melissa McCarthy), che non farà certo fermare da un po' di terriccio e cemento nel portare a termini i suoi piani malvagi, come abbiamo visto anche nel teaser trailer de La Sirenetta in lingua originale.

La storia de La sirenetta, d'altronde, la conosciamo tutti, che si tratti della fiaba di Hans Christian Andersen o una delle sue numerose iterazioni, o del classico animato Disney del 1989, ma non siamo ancora a conoscenza ancora di tutti i dettagli e le modifiche che il live-action diretto da Rob Marshall vi apporterà per rendere la visione un'esperienza nuova, unica e indimenticabile.

La Sirenetta, Alan Menken conferma 4 nuovi brani per il live-action Disney

Di certo, una novità sarà rappresentata dall'aggiunta di Lin-Manuel Miranda ai compositori della colonna sonora, con il compositore che si è unito ad Alan Menken nella sua realizzazione.

Un misto di familiarità e modernità, dunque, ci attende al cinema il prossimo maggio con La Sirenetta. E voi, lo andrete a vedere?