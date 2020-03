La Sirenetta, Alan Menken conferma 4 nuovi brani per il live-action Disney

La Sirenetta è pronta a tornare in grande stile. Alan Menken ha confermato la presenza di 4 nuove canzoni nel film live-action Disney che avrà come protagonista la giovane Halle Bailey.

Il Coronavirus avrà anche portato a un ritardo dell'inizio delle riprese, ma il lavoro non si ferma di certo in fondo al mar.

Come riporta anche Comicbook, Alan Menken - storico compositore di praticamente quasi tutti i vostri brani Disney preferiti - ha raccontato, durante un recente live-stream con Rosie O'Donnell, come la registrazione delle canzoni de La Sirenetta sia ormai completa.

"È stato un periodo prolifico per la scrittura. Abbiamo dovuto interrompere la produzione per il live-action de La Sirenetta, ma abbiamo terminato di registrare tutte le canzoni. Ho ideato anche quattro nuovi brani con Lin-Manuel Miranda" afferma Menken, per poi rivelare che è stato chiamato per realizzare la colonna sonora di Disenchanted, l'atteso sequel del film del 2007 Enchanted (Come D'Incanto) con protagonista Amy Adams.

Due buone notizie, dunque, nonostante il periodo poco congeniale all'industria cinematografica.

Nel cast de La Sirenetta troveremo, tra gli altri, Jonah Hauer-King nei panni del Principe Eric, Melissa McCarthy in quelli di Ursula, Javier Bardem come Re Tritone, Awkwafina, che darà la voce al gabbiano Scuttle, Jacob Tremblay che interpreterà Flounder e Daveed Diggs che sarà Sebastian.