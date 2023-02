La Sirenetta, nel teaser trailer del live-action Disney appaiono anche il principe Eric e la malvagia Ursula

Anche noi, come canta la Sirenetta, vorremmo essere parte del mondo di The Little Mermaid, e grazie a questo nuovo teaser trailer del film con Halle Bailey potremo andare in fondo ai mari del live-action Disney diretto da Rob Marshall. Il video condiviso dallo studio permette di vedere personaggi come il principe Eric e la malvagia Ursula, oltre a sentire nuovi spezzoni della colonna sonora.

Dopo qualche foto e un primo teaser che mostravano, in verità, molto poco, sono finalmente qui le nuove immagini de La sirenetta, il nuovo adattamento cinematografico della celebre fiaba raccontata da Hans Christian Andersen.

Il nuovo trailer della pellicola diretta da Rob Marshall ci accompagna tra le profondità dell'oceano e le magiche ambientazioni... senza dimenticarsi di darci un assaggio anche di ciò che udiremo, ovvero la sensazionale colonna sonora a cui hanno lavorato Alan Menken e Lin-Manuel Miranda, intesa a dar prova di tutto il talento della giovane Halle Bailey e degli altri protagonisti.

La Sirenetta di Halle Bailey sarà "molto moderna" secondo Rob Marshall

Con una sceneggiatura firmata da Jane Goldman e David Magee in collaborazione con lo stesso Marshall, The Little Mermaid arriverà nelle sale nel mese di maggio. Nel cast, oltre a Bailey e Miranda, anche Melissa McCarthy, Javier Bardem, Jonah Hauer-King, Jacob Tremblay, Daveed Diggs, Awkwafina, Simone Ashley e Noma Dumezweni.