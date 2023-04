La Sirenetta, ecco a voi Ariel e le sue sorelle nelle nuove foto dal live-action Disney

Una nuova foto dal live-action Disney de La Sirenetta ci mostra per la prima volta Ariel assieme alle sue sorelle, che nella pellicola dovrebbero chiamarsi Mala, Karina, India, Caspia, Perla, e Tameka.

Le figlie di Tritone al completo sono le protagoniste della nuova immagine promozionale del live-action de La sirenetta con protagonista Halle Bailey.

Ricordate come ci venivano presentate nel classico animato dell'89, in una delle scene iniziali del film?

Attina, Alana, Adella, Aquata, Arista e Andrina nella pellicola diretta da Rob Marshall avranno altri nomi, ma saranno comunque presenti, e ora abbiamo modi di vederle per la prima tutte assieme in una stessa foto.

Secondo quanto riportato da Teen Vogue, infatti, abbiamo Perla (Lorena Andrea), Karina (Kajsa Mohammar), Caspia (Nathalie Sorrell), Mala (Karolina Conchet), Tamika (Sienna King) e Indira (la Simone Ashley di Bridgerton).

Ancora non sappiamo di preciso che ruolo avranno le sorelle di Ariel nel film, e se vanteranno uno screen time maggiore rispetto alle loro controparti animate, ma lo scopriremo probabilmente tra poche settimane, all'uscita del film nelle sale programmata per il prossimo 24 maggio.