La sirenetta, Halle Bailey: "La mia Ariel è diversa, non lascia l'oceano per un ragazzo"

Durante un'intervista recente Halle Bailey ha affermato che, a suo modo di vedere, quando il pubblico potrà finalmente recarsi in sala per visionare La sirenetta resterà estasiato dalla svolta moderna che la produzione ha dato alle motivazioni per cui Ariel decide di abbandonare l'oceano.

Durante un'intervista per la copertina di Edition, la Bailey ha spiegato che la pellicola, già estremamente inclusiva per quanto concerne la controversa scelta di casting, ha anche cambiato in modo radicale le motivazioni che spingono Ariel a voler sperimentare la vita al di fuori del mare.

La sirenetta: Halle Bailey in una scena sottomarina

"Sono davvero entusiasta della mia versione del film perché abbiamo cambiato profondamente motivazioni che la spingono ad abbandonare l'oceano", ha spiegato la cantante e attrice. "Non lo fa soltanto per un ragazzo, è molto più di questo. Lo fa per se stessa, per il suo scopo, la sua libertà, la sua vita e ciò che vuole lei."

"Come donne siamo fantastiche, siamo indipendenti, siamo moderne, siamo tutto e al di sopra di tutto", ha continuato Halle Bailey. "E sono contenta che la Disney stia aggiornando alcuni di questi temi. Mi sono spinta oltre ogni limite durante le riprese e credo che Ariel mi abbia ricordato che ho sempre saputo che sarei stata capace di farlo."