La Sirenetta, Rob Marshall: "È il film più impegnativo che abbia mai fatto"

Mentre ce ne restiamo in attesa che la trasposizione live-action de La Sirenetta esca nei cinema, Rob Marshall, il suo regista, ha rilasciato nuove dichiarazioni riguardo alla pellicola e a tutto l'impegno che ci ha messo nel pensarla e nel girarla. Ne sarà valsa la pena attendere fino al 24 maggio?

Durante una recente intervista con TheWrap, Rob Marshall ha confessato quanto arduo sia stato per lui progettare e girare il live-action de La sirenetta: "Sono molto entusiasta di averlo finito dopo quattro anni e mezzo. Ne sono orgoglioso. È sicuramente il film più impegnativo che abbia mai fatto. Non c'è dubbio", ha detto Marshall. "Ci siamo serviti di tecniche complicate e all'avanguardia per far funzionare ogni cosa. Non credo che nessuno abbia mai realizzato un musical subacqueo prima d'ora. Devo dire che ogni singolo momento del film doveva essere coreografato in anticipo in modo che potessimo avere una continuità che si legasse all'intero pezzo. L'apparato tecnico con cui abbiamo lavorato è pazzesco, dai cavi alle cosiddetti diapason, alle altalene. Grazie a Dio abbiamo avuto il tempo per fare varie prove. Ce n'è sempre bisogno in un musical".

Per quanto riguarda la celebre canzone "In fondo al Mar", ad esempio, il regista de La Sirenetta ha rivelato che è stata girata con una persona dal vivo: "Ho lavorato molto in anticipo con John DeLuca creando queste sequenze musicali, prendendole in anticipo dagli storyboard a qualcosa chiamato pre-visualizzazione. La preparazione di questo film è stata pazzesca".

Successivamente Marshall ha parlato della post-produzione dicendo che "è stata folle", anche se hanno cercato il più possibile di seguire e modellare quanto girato così da renderlo credibile.

La Sirenetta di Halle Bailey sarà "molto moderna" secondo Rob Marshall

Vi ricordiamo che al centro de La Sirenetta di Rob Marshall troviamo Halle Bailey come Ariel, Jonah Hauer-King nei panni del principe Eric, Melissa McCarthy come Ursula e Javier Bardem nei panni di Re Tritone, con Daveed Diggs che doppia Sebastian, Jacob Tremblay come voce di Flounder e Awkwafina al doppiaggio di Scuttle.