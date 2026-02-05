La Promessa anticipazioni 6 febbraio: Adriano si nasconde tra le tende di Catalina

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Lorenzo istiga Jacobo contro Martina

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Curro, agendo come un detective sotto copertura, non ha mai creduto alla versione ufficiale sulla morte della sorella. La svolta arriva quando Pia, dopo aver notato una misteriosa colorazione blu sul corpo riesumato di Jana, decide di indagare privatamente. Fingendosi una segretaria, Pia incontra il Dottor Rufino, esperto di tossicologia, il quale conferma i sospetti: Jana è stata uccisa con della cicuta. Tuttavia, la copertura di Pia vacilla rapidamente. Il medico, osservando le sue mani segnate dal lavoro domestico, intuisce che la donna sta mentendo sulla propria identità.

Colta dal panico e sentendosi braccata, Pia fugge precipitosamente dall'incontro. Nella fretta, commette però un errore fatale: smarrisce un fazzoletto con lo stemma de La Promessa. Il dottor Rufino raccoglie l'oggetto, ottenendo così una prova inconfutabile che collega il misterioso avvelenamento direttamente alla tenuta dei Luján. Questo passo falso rischia ora di esporre sia lei che Curro alla furia dell'assassino.

Jacobo Monteclaro è Gonzalo Ramos

La Promessa anticipazioni: Il gioco pericoloso di Catalina e Adriano

La nascita dei gemelli ha finalmente abbattuto il muro tra Catalina e Adriano. La marchesina ha confessato tutto al mezzadroe i due si sono riscoperti più innamorati che mai. Tuttavia, la loro felicità deve restare un segreto: Adriano si intrufola costantemente nella camera di Catalina per cullare i suoi figli, ma ogni passo nei corridoi è un rischio. Quando Don Alonso si avvicina, il giovane è costretto a nascondersi in fretta e furia dietro le tende per evitare di essere scoperto dal Marchese, che mai accetterebbe una simile intrusione.

Il "polso di ferro" di Jacobo e l'allarme di Lorenzo

Il clima si fa teso anche per Martina. La ragazza continua a rimandare i preparativi del matrimonio, scatenando le ire di Don Lorenzo. Il Capitano, vedendo Jacobo troppo debole, lo istiga duramente ad agire con "polso di ferro" nei confronti della fidanzata: per Lorenzo, Martina va sottomessa e le nozze devono essere celebrate il prima possibile. Nel frattempo, lo stesso Lorenzo tenta di aprire gli occhi ad Alonso su Leocadia. Il Capitano sospetta delle sue potenti amicizie, ma Alonso è ormai soggiogato: la donna ha anche riportato alla tenuta i gioielli di famiglia venduti per debiti, diventando per lui intoccabile.

Il veleno di Petra e i sospetti su Ana

Mentre la tenuta festeggia i neonati, Petra conferma di avere un cuore di pietra. La governante è l'unica a non mostrare un briciolo di dolcezza verso i gemelli, anzi, usa l'occasione per spargere nuovo veleno. Petra prende di mira Santos, deridendolo pubblicamente per il regalo che sua madre Ana ha fatto ai piccoli di Catalina. Intanto, su Ana si addensano nubi scure: dopo i dubbi sollevati da Vera sul ritrovamento del piccolo Diego, tutta la servitù la tiene d'occhio, convinta che dietro la sua apparente bontà si nasconda un piano diabolico.