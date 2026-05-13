La Promessa anticipazioni 14 maggio: Manuel legge la lettera di Cruz e inganna Alonso

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Manuel legge la lettera di Cruz e mente spudoratamente ad Alonso. Intanto, al party per Adriano, fa il suo ingresso una donna misteriosa: chi è Enora Mendez?

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Curro sfida apertamente l'autorità di Lorenzo per difendere Angela dai suoi rimproveri, ma il Capitano reagisce con cinismo, schernendo pubblicamente i sentimenti del ragazzo. Nonostante l'umiliazione, Curro trova un alleato in Adriano: lo istruisce sui rigidi protocolli nobiliari in vista del party, stringendo un legame di solidarietà tra "outsider".

Nel frattempo, Don Romulo, prossimo alla partenza, tenta un ultimo scontro con Petra, intimandole di cessare il clima di terrore con la servitù. La governante, però, resta ferocemente irremovibile. Il colpo di grazia per Curro arriva dai piani alti: su pressione di Lorenzo, Leocadia pone il veto sulla sua presenza al party. Il valletto viene così rimosso dal servizio durante l'evento.

Cruz è interpretata dall'attrice spagnola Eva Martín

La Promessa anticipazioni: Manuel legge la lettera di Cruz

Alla fine, seguendo il consiglio di Romulo, Manuel ha deciso di leggere la lettera che sua madre gli ha inviato dal carcere. Dopo aver letto con angoscia le parole della marchesa, Manuel compie un gesto estremo: brucia la lettera di Cruz, cancellando ogni traccia del messaggio. Quando Alonso lo interroga sulla missiva, il marchesino non esita a mentire guardandolo negli occhi, assicurandogli di non averla mai aperta.

Vera e Lope

Manuel al party per Adriano e Catalina incontra Enora Mendez

Nonostante il rifiuto categorico dei giorni precedenti, e nonostante le insistenze di Alonso per convincerlo a fare il suo dovere di erede, Manuel ha un ripensamento dell'ultimo minuto. Con grande sorpresa di tutti, il giovane decide di presentarsi alla festa in onore di Adriano e Catalina. Proprio mentre Manuel cerca di schivare le giovani nobili nubili invitate da Leocadia, il suo sguardo incrocia quello di una nuova arrivata: Enora Mendez. La giovane nobildonna sembra distinguersi dalle altre pretendenti e Manuel ne resta colpito.

Lope ottiene il "sì" di Vera ma viene fermato da Curro

Nonostante il terrore di tornare nella casa del padre, Vera accetta ufficialmente di aiutare Lope. La ragazza farà da guida al cuoco per permettergli di intrufolarsi nella dimora dei De Carril alla ricerca del famigerato quaderno dorato. Tuttavia, il piano rischia di fallire a causa dell'impulsività di Lope. È Curro a dover intervenire con fermezza per frenare l'entusiasmo pericoloso del cuoco. Curro impone la massima prudenza: sanno bene che il Duca de Carril è un uomo spietato e, se venissero scoperti, non ci sarebbe via d'uscita.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Curro parla con Martina della sua preoccupazione per Angela