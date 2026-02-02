La Promessa anticipazioni 3 febbraio: Catalina confessa ad Adriano la verità sui gemelli

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Manuel trova forza nei nipotini e riceve l'incredibile proposta di Pedro Ferré per il motore del suo aeroplano.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Il muro di ghiaccio di Don Ricardo inizia a sciogliersi: l'uomo confida a Don Romulo di vedere un cambiamento in Ana, riaccendendo le speranze di Santos di veder riunita la famiglia. Nel frattempo, Manuel cerca di mediare tra Simona e Antonito, ma il giovane mantiene il punto, rifiutando ogni dialogo e rifiutandosi di parlkare con il marchesino. Padre Samuel, da parte sua, preferisce restare in una posizione neutrale.

La gioia esplode invece per Catalina, che riprende i sensi e viene a sapere che entrambi i gemelli sono salvi. La marchesina può finalmente abbracciare i suoi figli dopo il drammatico parto. La serenità è però minata da Leocadia, che agisce da padrona e impone a Vera di trovare subito una balia.

La famiglia dei Luján con i gemelli di Catalina

La Promessa anticipazioni: Il patto segreto tra Manuel e Adriano

La tensione tra Catalina e Adriano prende una piega inaspettata. La marchesina, commossa nel vedere la dedizione del mezzadro verso di lei e i piccoli dopo il terribile cesareo, decide di essere onesta e dirgli che quei piccoli sono gigli suoi. Quello che non sa è che Adriano conosce la verità grazie alla rivelazione di Manuel. Per non tradire la fiducia del marchesino e non rovinare quel momento magico, Adriano si finge sorpreso e sbalordito.

Manuel vede la luce: Jana è sempre nel cuore, ma il futuro vola!

Per la prima volta dalla tragica scomparsa di Jana, il volto di Manuel si distende. Tenere tra le braccia i suoi nipotini sembra avergli dato la forza di guardare oltre il dolore. Ma le buone notizie non finiscono qui: nonostante Manuel abbia rinunciato al trasferimento in Italia, Pedro Ferré gli ha inviato un messaggio incredibile. Gli costruirà il motore per il suo aeroplano! Il sogno del volo ricomincia e la famiglia fa il tifo per lui.

Lite furiosa tra Martina e Jacobo

Non è tutto oro quel che luccica. Mentre tutti festeggiano i gemelli e i successi di Manuel, un'ombra cala sulla coppia formata da Martina e Jacobo. Una misteriosa telefonata arrivata alla tenuta interrompe bruscamente il clima di festa, scatenando un litigio tra i due promessi sposi.