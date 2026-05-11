La Promessa anticipazioni 12 maggio: Manuel sfida Alonso e rifiuta la festa

Dopo le rivelazioni di Romulo, Manuel affronta Alonso e Leocadia e prende una decisione definitiva sulla festa per Adriano. Intanto Lope vuole agire contro il Duca e Petra tormenta la servitù.

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Manuel scopre le carte di Alonso e Leocadia e annuncia il suo boicottaggio alla festa di Adriano e Catalina. Intanto, Pia tenta disperatamente di fermare Lope

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Catalina è consapevole che gli occhi di tutta la nobiltà saranno puntati su suo marito. Per evitare scandali o umiliazioni, si impegna strenuamente per preparare Adriano al grande evento. Cerca di insegnargli i protocolli necessari per non sfigurare davanti agli invitati. Manuel riceve una lettera misteriosa da parte di sua madre, Cruz.

Il marchesino resta profondamente turbato e non sa se aprirla o bruciarla nel fuoco senza leggere il contenuto. Manuel va a chiedere consiglio a Romulo, durante la loro conversazione, il maggiordomo gli apre gli occhi sulla vera natura del party organizzato per Adriano. Romulo gli confessa che la stragrande maggioranza degli invitati arriverà accompagnata dalle figlie nubili. L'intento è trovare una nuova moglie a Manuel. La famiglia spera che assicuri un erede al casato.

Adriano è interpretato da Ibrahim Al Shami

La Promessa anticipazioni: Manuel rifiuta di partecipare al party per Adriano e Catalina

Dopo le rivelazioni di Romulo, Manuel decide di non giocare più nell'ombra. Affronta apertamente Alonso e Leocadia, comunicando loro la sua decisione definitiva: non prenderà parte alla festa in onore di Adriano. Manuel è stanco delle manipolazioni e accusa i due di aver trasformato un evento familiare in una "fiera" per presentargli giovani nobili in cerca di marito.

Il suo cuore appartiene ancora al ricordo di Jana e non permetterà che la sua vita venga decisa da terze persone. La presa di posizione di Manuel lascia Alonso senza parole e Leocadia furiosa. Senza il "festeggiato d'onore" - ovvero lo scapolo più ambito della regione - il party rischia di diventare un fallimento diplomatico.

Lope e Pia

Lope deciso a entrare dal Duca ma Pia vuole fermarlo

Lope è ossessionato: vuole intrufolarsi nell'abitazione del Duca de Carril a ogni costo, convinto che quella sia l'unica strada per fare giustizia. Tuttavia, Pia, conoscendo la spietatezza del Duca, è terrorizzata all'idea di perdere un altro amico. La governante fa del suo meglio per dissuaderlo, cercando di fargli capire che un'azione del genere porterebbe solo alla prigione o alla morte. Ma Lope, sembra sordo a ogni avvertimento.

Petra torna a comandare alla tenuta

Petra usa l'imminente party per Adriano come scusa perfetta per riprendere il controllo totale. Con il pretesto che tutto debba essere perfetto per i nuovi Conti e per i nobili invitati, inizia a tormentare i domestici con turni massacranti e critiche feroci.