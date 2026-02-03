La Promessa, anticipazioni 4 febbraio: Diego rapito? Vera smaschera Ana

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Teresa crede che Padre Samuel si sia innamorato di Maria.

Il clima alla tenuta è un mix di commozione e segreti. Catalina, colpita dalla dedizione di Adriano dopo il difficile parto, gli rivela finalmente la verità sulla sua paternità. Adriano, però, sa già tutto grazie a Manuel; per proteggere l'amico e preservare l'armonia, finge abilmente stupore. Per Manuel, la nascita dei nipotini segna il primo raggio di luce dopo la perdita di Jana.

Nonostante la rinuncia al trasferimento in Italia, riceve una notizia straordinaria: Pedro Ferré costruirà il motore per il suo aeroplano, riaccendendo il suo sogno del volo con il pieno sostegno della famiglia. Tuttavia, la serenità è fragile. Mentre la gioia per i gemelli contagia tutti, una misteriosa telefonata rompe l'idillio tra Martina e Jacobo, scatenando un acceso litigio che getta nuove ombre sul futuro della coppia.

Maria Fernandez è allo stremo: la morte di Jana l'ha trascinata in un baratro di tristezza che le stava costando il posto di lavoro. Ma ora spunta un retroscena clamoroso. Teresa decide di vuotare il sacco e rivela all'amica che se è ancora alla tenuta lo deve solo a Padre Samuel. Ma c'è di più: secondo Teresa, l'interesse del prete non è solo spirituale. Lui prova qualcosa di forte per la cameriera, Teresa ne è convinta.

Vera getta un'ombra sul reale cambiamento di Ana

Il mistero del piccolo Diego si infittisce. Il bambino era sparito nel nulla, gettando Pia nella disperazione, per poi riapparire magicamente tra le braccia di Ana, che ha dichiarato di averlo trovato per strada. Ma Vera non se la beve! La ragazza confida a Teresa un sospetto terribile: Ana avrebbe inscenato il rapimento del figlio di Pia solo per fare la parte dell'eroina. Il motivo? Un piano diabolico per impressionare Riccardo e dimostrargli di essere una donna nuova e altruista.

Il sospetto di vera viene ritenuto fondato dalla servitù che quando arriva Leocadia per portare un piccolo regalo ai figli di Catalina l'accoglie con una freddezza insolita. Mentre alcuni di loro si domandano cosa succederà se Riccardo dovesse scoprire che il miracoloso ritrovamento di Diego è stato tutto un trucco di sua moglie.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Don Samuel parla con Teresa del suo inganno con Tonio e Simona, dell'amore e della vita.