La Promessa anticipazioni 13 maggio: Lorenzo umilia Curro davanti ad Angela

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Scontro di fuoco tra Lorenzo e Curro quando il Capitano scopre i sentimenti del suo figliastro per Angela. Intanto, Leocadia impone una decisione drastica per il party.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Dopo aver scoperto le reali intenzioni della famiglia, Manuel decide di rompere il silenzio. Affronta con fermezza Alonso e Leocadia, annunciando il suo rifiuto categorico di partecipare al party. Accusa i due di usare la festa per Adriano in una sfilata di ragazze pronte a sposarlo. La sua defezione è un colpo durissimo: senza lo scapolo d'oro, il valore diplomatico della serata crolla, lasciando Alonso

Lope è ormai accecato dal desiderio di giustizia. Nonostante i tentativi di Pia di dissuaderlo con la ragione, Lope è deciso a violare la dimora del Duca de Carril. Pia teme il peggio, ma le sue suppliche sembrano cadere nel vuoto. Nel frattempo, Petra sfrutta i preparativi per la festa in onore di Catalina e Adriano come arma di tortura. Con il pretesto che tutto deve essere perfetto in attesa che la tenuta si riempia con i nobili invitati, impone turni massacranti e critiche feroci, ripristinando quel clima di terrore che sperava di rendere eterno.

Angela è interpretata da Marta Costa

La Promessa anticipazioni: Curro difende Angela da Lorenzo

Mentre Lorenzo sta rimproverando aspramente Angela per un banale errore nel suo lavoro di segretaria, Curro non riesce più a restare a guardare. Il ragazzo interviene con forza per difendere la giovane, sfidando l'autorità del Capitano. Lorenzo, però non si lascia intimorire. Anzi, coglie l'occasione per colpire Curro nel suo punto più debole. Si fa beffe di lui davanti ad Angela, dicendogli con estremo cinismo di essere certo del suo innamoramento e dell'impossibilità di realizzarlo

Curro dà lezioni di nobiltà ad Adriano

Consapevole che il party per il titolo di Conte è ormai alle porte, Curro decide di dare una mano ad Adriano. Il giovane istruisce l'ex mezzadro su come muoversi, parlare e stare a tavola secondo il rigido protocollo della nobiltà. Tra i due nasce un momento di inaspettata solidarietà: entrambi si sentono, per motivi diversi, degli estranei in quel mondo fatto di apparenze e cattiveria.

Leocadia e Lorenzo

L'appello di Romulo a Petra

Prima di lasciare il suo incarico, Don Romulo affronta Petra a viso aperto. Il maggiordomo le chiede ufficialmente di smettere di maltrattare i membri della servitù e di porre fine al clima di terrore che ha instaurato dal suo ritorno. Petra, però, sembra non avere alcuna intenzione di ascoltarlo.

Il veto di Leocadia: Curro escluso dalla festa

Le cattive notizie non finiscono qui. Romulo deve comunicare a Curro una decisione presa dai piani alti: il valletto non potrà far parte della servitù durante il party. Spinta dai consigli maligni di Lorenzo, che vuole isolare la ragazza e colpire Curro, Leocadia ha imposto il suo veto.