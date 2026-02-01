La Promessa anticipazioni 2 febbraio: Catalina riapre gli occhi, Don Ricardo cede ad Ana?

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Manuel vuol fare da tramite tra Simona e Antonito.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Il Palazzo è sospeso in un'attesa angosciante mentre il Dottor Ferrer e Maria Fernandez eseguono un rischioso parto cesareo su Catalina. Mentre Don Alonso consuma i corridoi per la tensione, il miracolo avviene: Catalina è salva e il secondo gemello nasce sano, scatenando la gioia collettiva di nobili e servitù. Parallelamente, la verità emerge prepotente. Manuel rivela ad Adriano ciò che Catalina gli aveva nascosto: i gemelli sono suoi figli.

Per il mezzadro è uno shock travolgente; in un istante passa dall'essere un estraneo al diventare padre, vivendo un turbine di felicità e terrore per il destino della sua nuova famiglia. Nel frattempo, emerge il lato vulnerabile della spietata Petra. Tormentata dal senso di colpa per aver trattato duramente Padre Samuel, la governante si confessa, rivelando l'origine del suo livore: il dolore inestinguibile per la morte del figlio Feliciano.

Ana e Ricardo

La Promessa anticipazioni: Ricardo e Ana: Famiglia di nuovo unita?

Il costante pressing di Ana sta finalmente facendo breccia nella corazza di Don Ricardo. Il maggiordomo, solitamente restio a qualsiasi avvicinamento con la donna, si confida con l'amico Don Romulo confessando di aver visto un grande cambiamento in Ana e questa cosa lo sta facendo riflettere. Queste parole riaccendono la speranza: Ricardo inizierà davvero a perdonare il passato di Ana? Il sogno di Santos di rivedere i suoi genitori insieme non è mai stato così vicino alla realtà!

Due di picche per Manuel: Antonio non cede!

Manuel scende in campo per amore di Simona. Accompagnato da Padre Samuel, il marchesino raggiunge il rifugio segreto per affrontare Antonito faccia a faccia. L'obiettivo? Convincerlo a perdonare sua madre. Ma il ragazzo è un osso duro: non vuole sentire ragioni e rifiuta persino di parlare con Manuel. Il parroco osserva preoccupato, timoroso che forzare troppo la mano possa rompere quel briciolo di fiducia che il giovane ripone in lui. La missione di Manuel sembra fallita... per ora.

Il risveglio di Catalina e le mire di Leocadia

Dopo il drammatico intervento, arriva finalmente il momento che tutti aspettavamo: Catalina riapre gli occhi! La marchesina può finalmente stringere tra le braccia i suoi due gemelli, i piccoli sopravvissuti a un parto incredibile iniziato nel bosco e finito alla tenuta con il parto cesareo di emergenza. Ma la pace dura poco: Leocadia, comportandosi ormai come la vera padrona de La Promessa, scavalca tutti e ordina a Vera di cercare subito una balia per Catalina.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Simona scopre che Antonio si trova alla Promessa