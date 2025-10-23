La Promessa anticipazioni 24 ottobre: Cruz tenta di conquistare il perdono di Leocadia

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Alonso vuole risanare i conti vendendo parte delle terre, Catalina sogna di rilanciare la produzione agricola

Padre Samuel, turbato dai sentimenti contrastanti che prova per Maria dopo il bacio scambiato con lei, annuncia la sua imminente partenza. Il parroco rischia di essere trasferito lontano da Luján, compromettendo così le sue opere di carità a favore dei poveri. La notizia getta un'ombra di tristezza sulla comunità, che teme di perdere non solo una guida spirituale, ma anche un punto di riferimento umano insostituibile.

Nel frattempo, la situazione economica alla tenuta de La Promessa peggiora drasticamente. Alonso rifiuta il prestito di Lorenzo e decide di tagliare le spese interne, ordinando a Rómulo di preparare una lista di licenziamenti. Cruz, determinata a salvare la famiglia, escogita un piano rischioso: far sposare Curro con una delle figlie dei Castroviejo. Tuttavia, il loro segreto viene ascoltato da Ángela, la cui eventuale rivelazione potrebbe far crollare ogni speranza di salvezza.

Jana e Teresa nella stanza segreta

La Promessa anticipazioni: Jana nella stanza segreta cerca della verità sulla madre Dolores

Cruz da quando Leocadia è tornata nella sua vita, presentandosi improvvisamente alla temuta, ha cominciato a temere la vendetta della donna. Il motivo di questa paura è semplice, anni prima la marchesa aveva chiesto a Romolo di uccidere Leocadia. Il maggiordomo poi, quando aveva scoperto che la donna era incinta non aveva portato a termine il suo compito. Ora la marchesa fa di tutto per riavvicinarsi a Leocadia.

Teresa, Vera, Marcelo e Lope, mentre Jana era in viaggio di nozze con Manuel hanno scoperto una stanza segreta negli appartamenti di Cruz. Anche Pia ha saputo di questa stanza murata e ci ha trovato delle lettere di Dolores, madre di Jana. Ora la moglie di Manuel vuole assolutamente sapere cosa si nasconde in quella stanza.

Jana è convinta che in quelle quattro mura ci sono le risposte che sta aspettando da tempo. Nel frattempo, mentre Alonso vuole vendere parte dei terreni per risanare a breve termine le finanze della tenuta, Catalina sogna di rilanciare la produzione agricola. Maria, invece, tenta di capire come può impedire a Padre Samuel di lasciare Luján ma soprattutto lei.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Jana e Donna Pia parlano in segreto delle domande che stanno facendo, forse sulla madre di Jana.