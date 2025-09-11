La Promessa anticipazioni 12 settembre: l’arrivo di Leocadia sconvolge Cruz

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Marcelo va nel panico quando viene annunciato l'arrivo del duca.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Curro e Julia decidono di allontanarsi da José Juan dopo il tentato omicidio di Martina. Ancora scosse dall'accaduto, scelgono di lasciare la tenuta e partire per un viaggio alla ricerca della felicità, una decisione che sorprende tutti, soprattutto Curro, turbato dalla determinazione della giovane. Intanto, tra Alonso e Catalina cresce la tensione.

Il marchese insiste affinché la figlia si riavvicini a Pelayo prima del parto, ma lei gli rivela che il bambino non è suo, bensì di Adriano. Dopo questa confessione, Catalina si chiude in un silenzio ostinato. Nel frattempo, padre Samuel, segnato dal bacio ricevuto da Maria, continua a evitarla. La ragazza, però, organizza una colletta per il rifugio, ma il sacerdote non trova il coraggio di confessarle i veri motivi della sua distanza.

Jana Expósito interpretata da Ana Garcés

La Promessa anticipazioni: Jana non crede alla marchesa sugli inviti mai spediti

Pia, tormentata dai dubbi, trova conforto nelle parole di Don Romulo. L'uomo la incoraggia a non arrendersi e a pretendere da Ricardo quella sincerità che fino a ora le è stata negata. Spinta da questo consiglio, la cameriera affronta il maggiordomo con fermezza: non vuole più mezze verità, ma l'intera confessione.

Messo alle strette e consapevole di non poter più ingannare la donna che ama, Ricardo decide finalmente di rivelarle tutto riguardo alla moglie, aprendo il suo cuore e lasciando emergere segreti a lungo custoditi. Intanto, Marcelo prova un momentaneo sollievo per l'assenza di notizie dal duca di Carril, ma la sua quiete dura poco. L'annuncio dell'arrivo inaspettato del nobile alla tenuta riaccende in lui la preoccupazione: il duca è deciso a coinvolgere Don Alonso nei suoi affari e nulla sembra fermarlo.

Alla Promessa, intanto, fa la sua comparsa Leocadia, l'ex migliore amica della marchesa Cruz. La donna, da tempo sospettata di essere nei dintorni, si mostra finalmente alla luce del sole. Cruz non è colta di sorpresa: già le Calle e la lettera ricevute e altri indizi, come le telefonate, avevano alimentato in lei il sospetto che Leocadia fosse vicina. La marchesa sa bene che la nuova arrivata è una delle poche persone in grado di tenerle testa, e questo rende la sua presenza ancora più minacciosa.

Cruz interpretata da Eva Martín

Nel frattempo, Jana indaga sugli inviti scartati da Cruz. La marchesa, infatti, ha fatto riscrivere da Petra alcune lettere per poterle inviare. Ma la giovane domestica non si lascia convincere facilmente: qualcosa non torna nelle parole della marchesa e Jana è determinata a scoprire la verità.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Ricardo mostra la sua sofferenza a Petra.