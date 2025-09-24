La Promessa anticipazioni 25 settembre: Lope accompagna Marcelo nella misteriosa stanza segreta

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: la stanza segreta viene aperta, e Marcelo e Lope sono ad un passo dallo scoprire verità scottanti.

Cruz continua a pressare Romulo per ottenere la verità sul mancato omicidio di Leocadia. Il maggiordomo, messo alle strette, confessa che la donna gli aveva rivelato di essere incinta proprio mentre stava per ucciderla. Impietosito, decise di risparmiarle la vita a patto che non tornasse mai più alla tenuta, promessa che Leocadia non ha rispettato, scatenando la furia della marchesa.

Intanto, Catalina prepara la sua partenza. Dopo aver mantenuto l'impegno di restare fino al matrimonio di Manuel con Jana, la marchesina è pronta a raggiungere la zia per affrontare la gravidanza lontana dalla tenuta. Manuel, affezionato alla sorella, tenta di convincerla a restare e chiede aiuto a Cruz, che invece approfitta dell'occasione per liberarsi definitivamente della figliastra.

Pía interpretata da María Castro

La Promessa anticipazioni: Pia conferma a Santos la fuga della madre

Nella tenuta viene alla luce la risoluzione di un vero enigma. Marcelo, appassionato sin da bambino di cacce al tesoro e misteri da risolvere, ha scoperto un passaggio segreto. Con la complicità dei suoi amici e colleghi, rivela l'esistenza di una stanza nascosta. L'ultimo tassello del puzzle è una chiave, indispensabile per aprire la porta che cela i misteri al suo interno.

Una volta trovata, Lope e Marcelo riescono finalmente a entrare nella stanza segreta: un luogo visibilmente disabitato da anni, senza finestre, ma che custodisce segreti destinati a emergere poco a poco. Nel frattempo, Santos si è allontanato dal padre in modo che sembra definitivo. Donna Petra gli ha rivelato che sua madre è viva e che non è mai morta, come invece Ricardo gli aveva fatto credere per anni.

Il maggiordomo, incalzato dal figlio, ha raccontato che la donna li aveva abbandonati per fuggire con il fratello di Ricardo, di cui era l'amante, ma Santos non si è fidato delle sue parole. Sarà Pia ad avvicinarlo per confermargli la verità: la madre, Ana, li ha davvero lasciati, fuggendo e abbandonando la famiglia al proprio destino.

