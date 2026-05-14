La Promessa anticipazioni 15 maggio: Adriano in crisi, Ricardo lo aiuta ma Lisandro lo distrugge

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Mentre Pia architetta un inganno per permettere a Lope di compiere la sua missione, il povero Adriano vive il suo peggior incubo sociale tra una serie di gaffes e umiliazioni.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Manuel, dopo aver letto con angoscia la lettera di Cruz, decide di bruciarla e mente spudoratamente ad Alonso, negando di averne mai conosciuto il contenuto. Nonostante l'opposizione iniziale, il Marchesino sorprende tutti presentandosi al party per Adriano. Mentre tenta di schivare le pretendenti imposte da Leocadia, resta folgorato da una nuova arrivata: la nobile Enora Mendez.

Parallelamente, il piano per incastrare l'assassino di Jana entra nel vivo. Vera, vincendo il terrore verso il padre, accetta aiutare Lope a infiltrarsi presso la dimora dei De Carril. L'impulsività del cuoco rischia però di rovinare tutto: è Curro a dover intervenire con fermezza, imponendo la massima prudenza. Il gruppo sa che il Duca è un uomo spietato e che un solo errore nel cercare il quaderno dorato significherebbe la fine per tutti loro.

Pía interpretata da María Castro

La Promessa anticipazioni: Pia rischia il tutto per tutto per aiutare Lope

Consapevole che Lope deve allontanarsi dalla tenuta per infiltrarsi in casa del Duca de Carril con Vera, Pia mette in atto un piano rischioso. La governante si presenta da Leocadia e inventa una scusa plausibile per giustificare l'assenza del cuoco per alcuni giorni. Pia sa che se venisse scoperta, la sua posizione (già minacciata dal ritorno di Petra) crollerebbe definitivamente, ma la lealtà verso Jana e Curro viene prima di tutto.

Duca Lisandro de Carvajal y Cifuentes è interpretato da Javier Mora

Adriano: un debutto in società tra gaffes e umiliazioni

Adriano è visibilmente scosso e terrorizzato dall'imminente festa. Vedendolo in difficoltà, Ricardo decide di intervenire, offrendogli alcuni consigli pratici su come gestire la pressione e muoversi tra i nobili. Il supporto di Ricardo sembra inizialmente tranquillizzare il giovane, ma la pace dura poco. A distruggere la fragile sicurezza di Adriano interviene Lisandro. Il Duca, con il suo solito tono altezzoso, rivolge al giovane un commento sprezzante che mette Adriano ancora più a disagio.

Le parole di Lisandro colpiscono nel segno, ricordando implicitamente ad Adriano le sue origini umili e facendolo sentire un impostore con addosso un titolo che non gli appartiene. Adriano commette diversi errori di protocollo: gaffes verbali e piccoli incidenti che non passano inosservati agli occhi di Catalina e degli invitati.