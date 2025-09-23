La Promessa anticipazioni 24 settembre: Cruz scopre il motivo per cui Romulo ha risparmiato Leocadia

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Catalina ha già fatto le valigie e vuole raggiungere sua zia, ma Manuel prova a fermarla

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Petra rivela a Santos che sua madre è viva, mentre Romulo messo alle strette racconta a suo figlio che la donna lo tradì e fuggì. Ana, moglie di Don Ricardo, racconterà a Santos una versione opposta, sostenendo che Ricardo le abbia impedito di rivederlo e ostacolata in tutto.

Intanto, Cruz affronta Romulo, a cui aveva ordinato di uccidere Leocadia: la marchesa vuole sapere perchè il maggiordomo non ha rispettato l'incarico. Manuel chiede a Cruz di trattenere Catalina, ma la marchesa non vede l'ora di saperla lontana dalla tenuta.

Don Romulo

La Promessa anticipazioni: Leocadia si salvò la vita facendo un giuramento che non ha mantenuto

Cruz continua a interrogare Romulo, mentre la marchesa non si dà pace: vuole sapere perché il maggiordomo non ha rispettato i suoi ordini e ha salvato la vita a Leocadia, quando lei gli aveva ordinato esplicitamente di toglierle la vita. Messo sotto pressione, Romulo confesserà il vero motivo per cui non ha commesso l'omicidio.

Mentre stava per ucciderla, Leocadia lo pregò di risparmiarle la vita, rivelandogli che era incinta. Romulo allora accettò di lasciarla andare, ma a una condizione: la donna non avrebbe più dovuto mettere piede alla tenuta, una promessa che non è stata rispettata. Nel frattempo, Catalina ha già fatto le valigie.

La marchesina aveva promesso a Manuel che sarebbe rimasta fino alle sue nozze; ora che il fratello ha sposato Jana, è pronta a lasciare La Promessa per raggiungere sua zia, dove partorirà il suo bambino. Manuel insiste per farla rimanere e chiede ingenuamente aiuto a Cruz, che invece non vede l'ora di liberarsi della figliastra dopo il fallito matrimonio con Pelayo.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Teresa, Lope, Vera e Marcelo decidono di cercare la chiave del passaggio segreto nel palazzo.