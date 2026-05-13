Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 14 maggio 2026: paura per Rosa, brutte notizie dal fronte

Nella puntata del 14 maggio de Il Paradiso delle Signore, Marta valuta un trasferimento a Roma mentre Marcello è sempre più in ansia per Rosa: dal Vietnam le notizie non sono positive. Ecco cosa succede stando alle anticipazioni.

Il Paradiso delle Signore continua a intrecciare storie personali e dinamiche emotive sempre più complesse. Nella puntata in onda giovedì 14 maggio su Rai 1 alle ore 16.00 circa, il racconto si muove tra nuove opportunità, tensioni sentimentali e timori che arrivano da lontano. I personaggi sono chiamati a fare i conti con scelte importanti, mentre il passato e il presente si scontrano in modo sempre più evidente. Tutti i dettagli del nuovo episodio nelle anticipazioni della soap daily.

Riassunto delle puntate precedenti

Il Paradiso delle Signore

La serata al Circolo organizzata dal Vicariato Lombardo ha lasciato il segno: un evento elegante e partecipato, che ha visto Marta in prima linea mentre Adelaide ha preferito restare defilata, scelta che non è passata inosservata. Intanto, al Paradiso, le tensioni non sono mancate. Odile si è trovata in difficoltà nella ricerca di un nuovo stilista per la GMM, ma Matteo ha provato a scuoterla (con successo) invitandola a fidarsi del proprio talento.

Sul fronte più personale, la gelosia di Ciro ha iniziato a emergere con forza, alimentata dall'attenzione che un cliente ha rivolto a Concetta. Una situazione che ha messo in discussione gli equilibri della coppia. Nel frattempo, il ritorno di Cesare a Milano ha riaperto scenari delicati: l'uomo si è trovato in difficoltà, ma Johnny è intervenuto in suo aiuto, evitando il peggio.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni del 14 maggio

Marta

La nuova puntata de Il paradiso delle signore si apre con l'eco del successo della premiazione benefica. A Villa Guarnieri si commenta l'evento e, proprio in questo contesto, Marta sorprende tutti con una rivelazione destinata a cambiare il suo futuro. Per lei si profila infatti la possibilità di trasferirsi a Roma per seguire un importante progetto legato a una casa-famiglia sostenuta dal Vaticano. Una proposta che ha il sapore di una svolta, ma che implica anche un distacco significativo da Milano e dai suoi affetti.

Al grande magazzino, invece, Odile sembra ritrovare una nuova energia. Grazie al sostegno di Matteo e Botteri, la giovane riesce a rimettere a fuoco le proprie ambizioni e a guardare al lavoro con rinnovata fiducia. È un momento di rinascita professionale, che potrebbe segnare un cambio di passo anche sul piano personale.

Diverso il clima che si respira attorno a Ciro e Concetta. La gelosia dell'uomo, ormai fuori controllo, esplode in modo evidente davanti a tutti, creando un momento di forte imbarazzo in galleria. Un episodio che rischia di incrinare ulteriormente il rapporto tra i due e di mettere Concetta in una posizione sempre più difficile.

Ma è sul fronte di Marcello che si concentrano le ombre più pesanti. Dopo aver letto l'articolo di Rosa, l'uomo è sempre più inquieto per la sua sicurezza. Le notizie che arrivano dal fronte non fanno che alimentare le sue paure, lasciando intravedere sviluppi tutt'altro che rassicuranti.

Nel frattempo, Cesare prova a rimettersi in piedi, trovando un appoggio inaspettato in Irene. La donna si attiva per aiutarlo a uscire dal vortice del gioco e a trovare una via d'uscita concreta, anche sul piano economico. Un tentativo di riscatto che potrebbe rappresentare per lui una nuova occasione, ma che non sarà privo di ostacoli.