Reacher 5, Alan Ritchson è già sul set della nuova stagione: "Sto girando nella neve"

La quinta stagione di Reacher è già in lavorazione prima ancora della conclusione della quarta. Alan Ritchson è tornato sul set in Canada, mentre Prime Video ha confermato che i nuovi episodi porteranno sullo schermo uno dei romanzi più apprezzati della saga di Lee Child

Il successo di Reacher continua senza rallentare. Prime Video ha deciso di rinnovare ufficialmente la serie per una quinta stagione ancora prima del debutto della quarta (lo scorso 12 agosto), confermando la grande fiducia riposta nell'adattamento dei romanzi di Lee Child.

Alan Ritchson pronto sul set

L'annuncio era arrivato già nei mesi scorsi durante la presentazione degli upfront di Amazon MGM Studios, ma ora la produzione è entrata concretamente nel vivo con le riprese già iniziate in Canada. Peter Friedlander, responsabile della divisione televisiva di Amazon MGM Studios, ha definito Reacher una delle proprietà più importanti della piattaforma. "Dai romanzi amatissimi di Lee Child alla loro eccellente trasposizione televisiva, Reacher è diventato un vero e proprio franchise di riferimento. La capacità della serie di unire azione spettacolare e una narrazione coinvolgente continua a conquistare decine di milioni di spettatori in tutto il mondo", ha dichiarato.

Locandina di Reacher

A confermare l'avvio delle riprese è stato lo stesso Alan Ritchson, protagonista della serie, con un video pubblicato sui propri canali social direttamente dal set. L'attore ha scherzato sulle rigide temperature che sta affrontando durante le lavorazioni della nuova stagione. "Sì, sto indossando uno dei giubbotti Moncler più pesanti che esistano. Stamattina sono uscito dal camper, in mezzo a un campo, e c'era la neve per terra. Qualcuno dirà che era solo rugiada, ma credo di conoscere la differenza", ha raccontato sorridendo.

Ritchson ha poi rivolto un messaggio ai fan che stanno seguendo la quarta stagione. "È davvero un onore girare la quinta stagione sotto la neve mentre voi vi state godendo la quarta."

Prime Video non ha ancora annunciato una data ufficiale di uscita, ma lo stato avanzato della produzione permette già di fare alcune ipotesi. La quarta stagione ha debuttato il 12 agosto 2026, circa diciassette mesi dopo la conclusione della terza. Se il calendario dovesse rimanere simile e le riprese procedessero senza ritardi, la quinta stagione potrebbe arrivare tra la primavera e l'estate del 2027.

Al momento si tratta naturalmente soltanto di una finestra indicativa, ma il fatto che le telecamere siano già in funzione lascia pensare che l'attesa sarà decisamente più breve rispetto ad altri grandi franchise televisivi.

La quinta stagione adatterà "Make Me"

Una delle novità più interessanti riguarda il romanzo scelto come base per i nuovi episodi. Durante il Comic-Con di San Diego, Prime Video ha infatti confermato che la quinta stagione sarà tratta da Make Me, ventesimo capitolo della celebre saga letteraria firmata da Lee Child e pubblicato nel 2015.

Reacher: una scena

La storia prende il via quando Jack Reacher arriva nella tranquilla cittadina di Mother's Rest, inizialmente deciso a fermarsi soltanto per una notte. L'incontro con Michelle Chang, ex agente dell'FBI diventata investigatrice privata, cambierà però completamente i suoi piani.

La donna è sulle tracce di un collega scomparso e il comportamento insolitamente riservato degli abitanti del paese convince Reacher a restare per aiutarla. Quella che sembra una semplice indagine si trasforma rapidamente in un intrigo fatto di misteriose sparizioni, centinaia di morti, un giornalista di Los Angeles e collegamenti con il dark web.

Come da tradizione della serie, anche questa volta il protagonista si troverà coinvolto in una cospirazione molto più grande di quanto immaginasse inizialmente.

La nuova stagione introdurrà anche diversi personaggi inediti. Amanda Ip interpreterà Michelle Chang, figura centrale dell'indagine che coinvolgerà Reacher a Mother's Rest.

Accanto a lei arriveranno Jay Baruchel nel ruolo dello sceriffo Buck Bauer, Kevin Durand nei panni di Nokes e Ciara Bravo, che interpreterà Eunice.

L'ingresso di questi personaggi suggerisce che la serie continuerà a mantenere la struttura che l'ha resa popolare: ogni stagione racconta una storia autonoma, con un nuovo cast di comprimari e un'ambientazione completamente diversa, mentre Jack Reacher resta il filo conduttore dell'intera narrazione.

Resta invece un punto interrogativo il ritorno di Frances Neagley, interpretata da Maria Sten. Il personaggio sarà infatti protagonista dello spin-off Neagley, in arrivo su Prime Video, mentre Alan Ritchson comparirà come guest star nella nuova serie.

Al momento Amazon non ha confermato se Neagley farà un'apparizione anche nella quinta stagione di Reacher, ma la porta resta aperta e non è escluso che i due personaggi possano incrociare nuovamente le proprie strade.