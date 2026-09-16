I microdrama arrivano su Mediaset Infinity: gratuiti, veloci e pensati per lo smartphone

La nuova sezione gratuita propone sei serie internazionali in formato verticale e sarà arricchita ogni settimana. In arrivo anche Rosy Abate e Il peccato e la vergogna, riadattate per lo smartphone.

Le serie TV cambiano formato e si adattano sempre di più alle nuove abitudini di visione. Anche Mediaset Infinity va incontro alla novità e inaugura una nuova sezione dedicata ai microdrama.

Completamente gratuita, propone al momento sei serie internazionali, ma l'offerta sarà aggiornata con un nuovo titolo ogni settimana.

Tra le novità in arrivo ci sono anche due serie molto note al pubblico Mediaset, Rosy Abate - La serie e Il peccato e la vergogna, che saranno riadattate al formato verticale.

Cosa sono i microdrama

Ormai li conosciamo già abbastanza bene e ne sentiamo parlare con una certa insistenza da circa un anno: sono mini-serie costruite per una fruizione rapida e prevalentemente da smartphone. Gli episodi durano pochi minuti e concentrano la narrazione in un formato verticale, pensato per adattarsi allo schermo del telefono. Il ritmo è uno degli elementi centrali di questo tipo di racconto: le storie puntano su una forte intensità emotiva, svolte frequenti e colpi di scena che accompagnano lo spettatore da un episodio all'altro.

È un formato che punta quindi su una visione immediata e frammentata, adatta a chi vuole seguire una storia anche in pochi minuti, senza rinunciare alla componente seriale.

La nuova sezione "microdrama" su Mediaset Infinity

Con la nuova sezione, Mediaset Infinity è la prima piattaforma a portare in Italia questo formato all'interno della propria offerta gratuita. I microdrama proposti al debutto sono sei, internazionali e originali, che spaziano tra alcuni dei generi più amati dal pubblico.

L'offerta non è però destinata a rimanere invariata: la sezione sarà arricchita con un nuovo titolo ogni settimana, ampliando progressivamente il catalogo dedicato ai microdrama.

Le serie da vedere nella nuova sezione

Tra le prime proposte ci sono anche alcune serie turche, con storie che spaziano dal romance al thriller fino al legal drama. Tra i titoli già disponibili c'è Too Young to Love Me, un microdrama romance che racconta una storia d'amore tra un ragazzo e una donna molto più grande d'età. Per chi cerca una storia dai toni più tesi c'è invece Unmasked - Nessuno è innocente, un thriller costruito attorno a una narrazione ad alta tensione. La proposta comprende anche In sua difesa, legal drama che combina elementi crime e dramma psicologico.

C'è poi Triangolo d'amore con le star che gli appassionati di dizi turche riconosceranno: Furkan Palali e Hazal Filiz Kucukkose, l'affascinante Zeynep di Endless Love. Insieme daranno vita a una dramedy che metterà in crisi un'amicizia di lungo corso e l'intera redazione di un giornale.

Quando Hande presenta Kerem alle coinquiline, Eda e Cansu, loro restano di stucco: conoscono già quell'uomo, ma con nomi diversi. Da quel momento segreti, gelosia e una promozione incrineranno l'amicizia tra le tre donne

Questi primi titoli mostrano la varietà dell'offerta: il formato breve e verticale non è infatti legato a un unico genere, ma può essere utilizzato per raccontare storie molto diverse tra loro.

La novità non riguarda soltanto le produzioni internazionali. La sezione Microdrama sarà arricchita anche da due titoli molto conosciuti del catalogo Mediaset: Rosy Abate, con Giulia Michelini, e Il peccato e la vergogna, con Gabriel Garko. Le due serie saranno riadattate per la fruizione verticale attraverso un lavoro di editing e adattamento autorale. L'obiettivo è valorizzare le storie già conosciute dal pubblico all'interno di un formato pensato per lo smartphone.