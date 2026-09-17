La Promessa anticipazioni 18 settembre: Angela spara a Lorenzo! Il Capitano è vivo

Angela preme il grilletto contro Lorenzo durante il sequestro, ma il Capitano ricompare vivo a Palazzo Luján. Curro teme la sua vendetta e chiede aiuto a Pia e Manuel.

Le nuove anticipazioni de La Promessa della puntata del 18 settembre, in onda alle 19:40 su Rete 4, promettono momenti di grande tensione. Al centro dell'episodio ci saranno ancora una volta Angela, Curro e Lorenzo, coinvolti in una situazione sempre più pericolosa.

La Promessa anticipazioni 18 settembre: Angela spara a Lorenzo

La resa dei conti arriva nel nascondiglio dove Curro e Angela tengono sotto controllo Don Lorenzo. Il Capitano, nonostante si trovi in una posizione estremamente delicata, continua a provocare i suoi sequestratori e a minacciarli.

La tensione raggiunge così il punto di rottura. Angela, sopraffatta dalla paura e dalla rabbia, perde il controllo e spara a Lorenzo. Tutto lascia pensare che il colpo possa essere stato fatale e che il De La Mata sia finalmente morto. Ma è proprio a questo punto che la vicenda prende una piega completamente inaspettata.

Curro minaccia Lorenzo con una pistola

Lorenzo è vivo e Curro teme la sua vendetta

Dopo lo sparo, infatti, Lorenzo ricompare a Palazzo Luján apparentemente sano e salvo. Il Capitano è vivo e il suo ritorno getta Curro nello sconforto. Il De La Mata non sembra intenzionato a fornire spiegazioni su quanto accaduto. Non chiarisce come sia riuscito a evitare la morte e mantiene il massimo riserbo sulla vicenda, aumentando ancora di più il mistero attorno allo sparo di Angela.

Per Curro, però, il problema è tutt'altro che risolto. Il giovane teme infatti che Lorenzo possa vendicarsi di lui e soprattutto di Angela. La situazione diventa quindi ancora più rischiosa, anche perché il ragazzo conosce bene la pericolosità del suo patrigno.

In preda alla paura, Curro decide di confidarsi con Pia e le racconta ciò che è successo durante il sequestro. La donna diventa così una delle poche persone a conoscere la verità sullo sparo e sul misterioso ritorno del Capitano.

Ma Curro capisce presto di aver bisogno di un aiuto concreto. Per questo decide di rivolgersi anche a Manuel, al quale chiede di intervenire per fermare Lorenzo prima che possa mettere in atto la sua vendetta.