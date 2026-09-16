Boston Blue, due nuovi episodi questa sera su Rai 2: le trame del finale di stagione

Questa sera, mercoledì 16 settembre, Rai 2 propone in prima serata gli ultimi due episodi della prima stagione di Boston Blue, lo spin-off di Blue Bloods con protagonisti Donnie Wahlberg nei panni di Danny Reagan e Sonequa Martin-Green nel ruolo della detective Lena Silver. La serata accompagnerà il pubblico verso il finale di stagione con due nuovi casi che metteranno alla prova la squadra di Boston, intrecciando le indagini con importanti questioni personali e professionali.

Boston Blue, cosa vedremo negli ultimi due episodi della prima stagione

La stagione arriva al gran finale con due episodi ricchi di tensione, nei quali Danny e Lena saranno alle prese con indagini particolarmente delicate. Accanto ai casi da risolvere, non mancheranno le vicende personali dei protagonisti, mentre nuovi elementi metteranno alla prova gli equilibri della squadra e della famiglia Silver. Boston Blue è stata ufficialmente rinnovata dalla CBS per una seconda stagione.

Episodio 19 - Risolvere

Nel penultimo episodio della stagione, l'agente Kevin Webster viene ferito a morte da un killer che odia i poliziotti, spingendo Lena, Danny e gli altri investigatori ad affrontare un'indagine particolarmente intensa. Il caso riapre ferite e ricordi dolorosi, mettendo alla prova la determinazione dei protagonisti.

Boston Blue: Donnie Wahlberg e Sonequa Martin-Green

Parallelamente, Mae Silver si trova a dover affrontare una fase delicata sul piano politico e personale, mentre anche Sarah deve confrontarsi con un importante dilemma. Per Lena, l'indagine assumerà inoltre un significato particolare e la porterà a una scelta destinata ad avere conseguenze importanti.

Episodio 20 - Turno di pattuglia

La stagione si conclude con un'indagine ad alto rischio che finisce per intrecciarsi con alcune decisioni cruciali nella vita privata e professionale dei protagonisti. Danny per entrare ufficialmente nella Polizia di Boston, deve fare un turno di pattuglia. Sarah gli assegna Sean come partner. Danny, Lena e il resto della squadra si trovano sottoposti a una pressione crescente.

Nel frattempo, l'avvicinarsi delle elezioni per il procuratore distrettuale modifica gli equilibri e aumenta la tensione all'interno della famiglia Silver. Un evento inatteso rende la situazione ancora più urgente e apre nuovi interrogativi proprio mentre la prima stagione arriva al suo epilogo.

Marcus Scribner nei panni dell'agente di polizia Jonah Silver nella serie Boston Blue

Il cast principale

Il cast principale di Boston Blue comprende sia volti storici dell'universo di Blue Bloods sia nuovi protagonisti legati alla famiglia Silver/Peters:

Donnie Wahlberg nel ruolo del detective Danny Reagan

nel ruolo del detective Sonequa Martin-Green nel ruolo della detective Lena Silver , partner di Danny a Boston

nel ruolo della detective , partner di Danny a Boston Mika Amonsen nel ruolo di Sean Reagan , figlio di Danny e agente di pattuglia (subentrato ad Andrew Terraciano)

nel ruolo di , figlio di Danny e agente di pattuglia (subentrato ad Andrew Terraciano) Marcus Scribner nel ruolo di Jonah Silver , agente di pattuglia e partner di Sean

nel ruolo di , agente di pattuglia e partner di Sean Gloria Reuben nel ruolo di Mae Silver , Procuratore Distrettuale e madre di Lena e Jonah

nel ruolo di , Procuratore Distrettuale e madre di Lena e Jonah Maggie Lawson nel ruolo di Sarah Silver , Sovrintendente dei Detective e figliastra di Mae

nel ruolo di , Sovrintendente dei Detective e figliastra di Mae Ernie Hudson nel ruolo del Reverendo Edwin Peters, patriarca della famiglia e padre di Mae

Presenze ricorrenti e crossover da Blue Bloods

Nel corso della stagione compaiono anche Marisa Ramirez (Maria Baez), Bridget Moynahan (Erin Reagan) e Len Cariou (Henry Reagan).