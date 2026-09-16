Un Posto al Sole, anticipazioni 17 settembre: Grillo ha rapito Eduardo

Sono passati giorni, e di Eduardo non c'è traccia: l'ipotesi che sia scappato con Stella, inizia a traballare. Com'è possibile che se ne sia andato così, senza nemmeno rivedere prima la piccola Nunzia? I loro sospetti sono giusti: Sabbiese non è con Stella ma, al contrario, si ritrova rapito da Grillo. Il poliziotto è ormai fuori controllo, ed Eduardo potrebbe non essere l'unico bersaglio.

Scopriamo ora più nel dettaglio cosa succederà nell' episodio di giovedì 17 settembre di Un Posto al Sole: l'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre, in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì.

Dov'eravamo rimasti

Clara

Clara, Damiano e anche Rosa credono che Eduardo sia davvero fuggito con Stella, senza sapere che Sabbiese è in realtà nelle mani di Grillo, deciso a tutto pur di strappargli una confessione.

Al Caffè Vulcano, intanto, Micaela e Samuel si schierano contro Lorenza, mentre Silvia prende le sue difese, facendo esplodere la tensione. In ospedale, Gianluca resta stabile, ma Vittoria si avvicina ad Alberto con una richiesta che potrebbe metterlo ancora una volta alla prova.

Anticipazioni 17 settembre: Grillo ha rapito Eduardo

Un posto al sole: Eduardo

Dopo giorni trascorsi a domandarsi che fine abbia fatto Eduardo, Clara e Rosa iniziano a sospettare che Sabbiese non possa essere semplicemente sparito, soprattutto senza aver salutato prima sua figlia. Le loro intuizioni si riveleranno fondate: Eduardo è stato rapito da Grillo, accecato dalla sete di vendetta. Il poliziotto, deciso a ottenere ciò che vuole dal suo prigioniero, gli rivelerà inoltre che lui non è il suo unico obiettivo: Eduardo dunque è solo una parte del piano, ma il poliziotto è deciso a non fermarsi. Intanto, Luca comincia a stare peggio, provato non solo dalle condizioni di salute di Gianluca, ma anche dall'inesorabile avanzare della sua malattia.

Al Caffè Vulcano, invece, Silvia si convince che le continue tensioni siano riconducibili a Micaela e prende una decisione drastica, ma che ritiene ormai necessaria.